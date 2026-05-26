El icónico Renault 12 regresa del pasado: así lo imaginan para el 2027

Cuando se habla de los carros más populares en la historia de Colombia, uno de los que más recuerdan los ciudadanos del país es el Renault 12, que llegó a la nación hace más de 50 años.

La meta de Renault en ensamblar vehículos de nuevas tecnologías en Colombia: esto es lo que se sabe

Este coche tuvo una gran popularidad en el país, con su estilo de diseño de “línea flecha” y cuyo uso de tránsito diario provocara que el modelo durara por tanto tiempo como uno de los más vendidos en Colombia.

El auge de este vehículo se observaba en varios aspectos, de acuerdo con Granautos; uno de ellos era ser el favorito de los taxistas del país, donde en su momento era conocido como el taxi urbano. Asimismo, era el automóvil favorito de muchas familias en el país que pertenecían a la clase media, ya que ofrecía una capacidad de carga inusual para su época.

Otra de las razones por las que fue tan recordado por usuarios y conductores era por su estructura resistente, además de poseer una mecánica conocida en el mundo por su sencillez, donde cualquier técnico de mantenimiento sabía cómo arreglar un Renault 12, ya que los repuestos de este eran fáciles de conseguir y el costo para la revisión eran bajos.

El Renault 12 no solo marcó una huella en el mundo de automóviles en el país, sino en el mundo; es ante ello que, por medio de la inteligencia artificial, este carro vuelve a ser tendencia con una versión 2027 que junta los aspectos modernos que se ven en los carros de hoy en día, acompañados de elementos clásicos que lo diferenciaron de demás vehículos.

Así luce el Renault 12 versión 2027

La imagen que ha circulado en redes sociales de la Renault 12 comienza a generar un sentido de nostalgia para aquellos conductores que alguna vez manejaron estos vehículos, pero a la vez obtiene elementos modernos.

Refiriéndose a su silueta, el Renault 12 mantiene su forma característica, aunque presenta un diseño mucho más aerodinámico, fluido, que lo recuerda más a los carros modernos que se observan actualmente.

Así luce la versión 2027 del Renault 12 Foto: ChatGPT

Dentro de los aspectos más modernos, se observan en la parte frontal del carro, especialmente en las luces delanteras, que presentan unas iluminaciones LED, una parrilla mucho más simple y una estética mínima que permite que el modelo tenga una imagen más contemporánea, pero que no borra la apariencia que todos conocen del vehículo.

Dentro del interior del vehículo, el Renault ahora posee un aspecto más tecnológico, en donde contaría con una pantalla digital, con la capacidad de ingresar a aplicaciones modernas, así como ofreciendo una conectividad total con el usuario, mejorando la experiencia de este al manejar.

En cuanto a la seguridad del conductor, este tendría a su disposición un vehículo que contaría con frenos ABS, un control de estabilidad, airbags y asistencia de conducción acompañada de sensores y cámaras.

Interior del modelo Renault 12, versión 2027 Foto: ChatGPT

Asimismo, la mayoría de los vehículos hoy en día cuentan con un estilo de manejo automático en vez del mecánico, por lo que este modelo del Renault 12 no sería la excepción.