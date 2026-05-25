¿Por qué la moto se calienta en un trancón? Estas son las causas principales, según expertos

Vivir un trancón en Colombia es habitual; las largas esperas, los constantes pitidos de vehículos cuyos conductores desean llegar a sus destinos lo más pronto posible y la impaciencia de conductores son factores que se ven cada día en el país.

¿Gasta mucha gasolina? Así influye la temperatura del motor de su moto en su bolsillo

En el caso de las motocicletas, estas poseen una ventaja en comparación con los carros, ya que, por su pequeño tamaño, es posible escabullirse entre espacios para salir más rápido de estas zonas.

No obstante, algo que notan varios de los conductores es el aumento de calor en la moto, comenzando a sentir que no responde como lo hace habitualmente. El ventilador realiza más trabajo de lo normal e incluso pierde fuerza el vehículo.

Aunque para muchos es completamente normal que ocurran situaciones así cuando hay trancón, bien es cierto que una moto que se termina recalentando de manera constante puede implicar daños en el motor.

Causas que provocan el recalentamiento de una motocicleta en trancones

De acuerdo con Auteco, las motos están diseñadas para que, cuando avancen, reciban entradas de aire constantemente, lo que permite que el motor se enfríe. Sin embargo, cuando ocurren trancones en el país, la moto comienza a moverse más lenta, mientras que el motor sigue funcionando y generando calor al no recibir aire.

Es ante esta razón que las motos aumentan su temperatura en recorridos urbanos largos, sobre todo en trancones.

Una conducción suave en tráfico denso reduce el esfuerzo del motor en la motocicleta. Foto: SEMANA

También existen otras razones por las que se calienta el motor, entre ellas el bajo nivel de aceite, ya que este permite lubricar el motor y enfriarlo. En caso de que haya perdido sus propiedades principales, provocará mayor fricción en el motor, generando un aumento en su temperatura.

Otro aspecto que puede provocar el recalentamiento es tener un refrigerante bajo o viejo, ya que si se presenta esto, el sistema comienza a perder capacidad para disipar calor.

¿Cómo saber que el motor se está recalentando?

Hay formas en las que el motor de la motocicleta advierte que está pasando por un mal momento y comienza a recalentarse; uno de ellos es cuando comienza al motor le cuesta acelerar. Asimismo, si se percibe un olor a aceite quemado o metal caliente, es también un índice de que algo le ocurre al motor.

Otra manera de identificar si hay un problema es que la motocicleta comienza a realizar sonidos extraños, entre ellos golpeteos metálicos o ruidos diferentes. Incluso, la moto puede apagarse por su cuenta, esto con el objetivo de cuidar el motor.

Las mejores maneras de evitar que una moto se caliente en un trancón

Una de ellas es tener al día el mantenimiento del vehículo, ya que si este tiene un aceite en buen estado, un filtro limpio y un sistema de refrigeración revisado, ayuda a que la temperatura del vehículo esté bien controlada.

También es fundamental que el motociclista maneje suave durante un tráfico pesado, ya que acelerar de manera innecesaria provoca que la moto se caliente más. Lo recomendable es que mantenga revoluciones moderadas y no exija al motor.

Finalmente, se aconseja revisar el peso de la motocicleta, ya que si esta lleva mayor carga de la recomendada, el motor se verá obligado a esforzarse más, sobre todo en subidas y tráfico lento.