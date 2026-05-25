¿Cada cuánto cambiar las pastillas de los frenos de la moto?

Uno de los componentes más importantes de las motocicletas son las pastillas de freno. Aunque pasen desapercibidas, son las encargadas de que el frenado se realice de forma eficiente y de que el control de la moto sea el adecuado.

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Si están desgastadas, el conductor no podrá frenar a tiempo ante cualquier accidente en la vía. A largo plazo, incluso pueden dañar otros elementos del sistema y aumentar el riesgo de la conducción.

De acuerdo con Honda, las pastillas se deben cambiar cuando se encuentren desgastadas o dependiendo del uso del vehículo. Otros factores son las condiciones de conducción y el tiempo de los recorridos.

Si la moto es utilizada diariamente durante varias horas o como herramienta de trabajo, el desgaste natural de las pastillas será mayor. Por esta razón, la marca recomienda revisarlas periódicamente y asegurar su funcionamiento.

También influirá el estilo de conducción. Si el chofer anticipa frenadas y mantiene una velocidad estable, estos elementos tendrán una vida útil prolongada. Sin embargo, frenar de forma brusca y frecuente aumenta el deterioro.

Si las pastillas tienen bajo grosor, su efectividad no será la misma. Foto: Auteco

¿Cómo saber cuándo cambiar las pastillas?

Honda aconsejó a los propietarios de motos que estén atentos a las señales para evitar problemas de seguridad y rendimiento. Uno de los síntomas que indican que deben ser cambiadas es un chillido o ruido metálico al frenar.

“En muchos casos, este sonido aparece cuando el material de fricción está muy desgastado o cuando el sistema necesita mantenimiento. Si el ruido se repite con frecuencia, lo mejor es hacer una inspección cuanto antes”, explicó Honda.

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Otra señal es cuando la moto necesita una mayor distancia o más tiempo para frenar por completo. La pérdida de respuesta significa que la eficacia de las pastillas de freno está disminuyendo y, por lo tanto, se puede comprometer la seguridad en la vía.

Por último, vibraciones o una frenada irregular, con pulsaciones y tirones, son señales de que existe desgaste en las pastillas. Se recomienda revisar inmediatamente su estado y verificar el grosor.

Si este es muy bajo y el material de fricción es delgado, no está garantizado que el frenado sea eficiente. En ese caso, deben ser cambiadas inmediatamente según las indicaciones del fabricante.