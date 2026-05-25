El Valle de Aburrá vive un crecimiento acelerado en movilidad eléctrica.

En pocos meses, el registro de vehículos cero emisiones aumentó de forma notable, consolidando a la región como uno de los referentes de la transición energética en Colombia.

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El aumento supera el 200 % y evidencia el avance de la movilidad limpia en la región metropolitana

Las cifras muestran un cambio significativo en las calles del área metropolitana. La adopción de vehículos eléctricos ya no es marginal y empieza a tomar fuerza en varios municipios.

El crecimiento del parque automotor eléctrico es uno de los datos más llamativos del balance reciente.

El registro pasó de 976 a 3.665 vehículos eléctricos, un aumento superior al 200 %, según datos recientes del sistema de movilidad sostenible citados por Telemedellín.

Se trata de un salto que refleja una tendencia clara: la movilidad limpia está dejando de ser una alternativa incipiente para convertirse en una opción cada vez más visible en la región.

Medellín lidera la transición

No todos los municipios avanzan al mismo ritmo.

Medellín concentra la mayor parte del parque automotor eléctrico, con 2.369 vehículos registrados, seguida de Envigado, que suma 1.129 unidades.

En otros municipios del Valle de Aburrá, la adopción sigue siendo más baja, lo que evidencia una transición desigual dentro del territorio metropolitano.

Municipios con más vehículos eléctricos:

Medellín: 2.369 vehículos eléctricos

Envigado: 1.129 vehículos eléctricos

Sabaneta: 151 vehículos eléctricos

La Estrella: 9 vehículos eléctricos

Itagüí: 6 vehículos eléctricos

Bello: 1 vehículo eléctrico

Entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y empresas de servicios públicos, como EPM, han venido impulsando estrategias para acelerar la transición hacia tecnologías más limpias.

Esto incluye la expansión de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

EPM ha señalado que el fortalecimiento de la red de recarga es clave para sostener el crecimiento del parque automotor eléctrico en la región.

Medellín lidera el registro de vehículos eléctricos en el Valle de Aburrá, donde el parque automotor cero emisiones sigue en aumento. Foto: Getty Images

Un cambio con impacto ambiental

El transporte sigue siendo una de las principales fuentes de contaminación del aire en el Valle de Aburrá.

Por eso, el aumento de vehículos eléctricos se interpreta como una señal positiva en la lucha por reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región.

El Área Metropolitana ha insistido en que la movilidad sostenible es uno de los pilares para enfrentar los problemas ambientales del territorio.

El avance, sin embargo, todavía enfrenta obstáculos.

La expansión de las estaciones de carga no crece al mismo ritmo que el número de vehículos eléctricos, lo que se convierte en uno de los principales desafíos para la consolidación del modelo.

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La cobertura desigual entre municipios también plantea un reto de equidad en el acceso a esta tecnología.

El Valle de Aburrá avanza con paso firme hacia la movilidad eléctrica, pero aún enfrenta una transición en construcción.

La región se posiciona como referente nacional en sostenibilidad urbana, aunque el reto ahora es convertir ese crecimiento en un sistema completamente integrado, accesible y sostenible para todos sus municipios.