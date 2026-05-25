La lista de 26 convocados de la selección Colombia para encarar el Campeonato del Mundo dejó tres grandes sorpresas, no solamente por su pasado reciente, sino porque rompieron con la línea narrativa de Lorenzo a lo largo de su trayectoria como seleccionador nacional.

Convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo anunció sus 26 jugadores para el Mundial 2026

Colombia enfrentará el Campeonato del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con los habituales en la portería, pero en cada línea hubo un jugador que llamó la atención por su inesperada convocatoria:

Willer Ditta

El recién coronado campeón del fútbol mexicano ha sido convocado en varias oportunidades por el argentino para citas menores; sin embargo, el central de 28 años no fue importante en las eliminatorias; de hecho, de los 18 partidos, solo jugó dos, uno como titular (Bolivia 1-0 Colombia) y otro tras ingresar en los minutos finales del encuentro (Colombia 0-0 Ecuador).

Lorenzo, finalmente, apostó por el exjuniorista por su gran presente en Cruz Azul, donde no solo fue campeón, sino que logró consolidar una zaga muy fuerte junto al argentino Gonzalo Piovi. Ditta se impuso en la lista a jugadores como Yerson Mosquera y Juan David Cabal.

Willer Ditta vistiendo los colores de la Selección Colombia. Foto: AFP

Kevin Castaño

El jugador más caro de la historia de River Plate fue un espectador de lujo de la temporada en la que el ‘millonario’ finalizó subcampeón del torneo argentino de primera división. En principio, Gallardo apostó fuerte por él, pero poco a poco fue perdiendo el puesto, y con la llegada del ‘Chacho’ Coudet la situación no mejoró: en total jugó solo cinco de los 21 partidos del campeonato liguero.

No obstante, el seleccionador nacional sigue apostando por el mediocampista de 25 años, quien sumó minutos en la mitad de los partidos eliminatorios y tuvo bastante tiempo de juego en la Copa América 2024. Lastimosamente, Castaño carga a sus espaldas el recuerdo de perder el balón que desencadenó el gol de Lautaro Martínez en la final.

Kevin Castaño, volante de la Selección Colombia. Foto: AFP

Juan Camilo Hernández

El delantero del Real Betis, quien, a pesar de tener un año sensacional en LaLiga, no era esperado por la hinchada ‘tricolor’ para el Mundial. ¿La razón? Néstor Lorenzo siempre apostó por Rafael Santos Borré por encima del delantero ‘bético’ y se daba por sentado que el jugador de Internacional sería el escogido para representar al país en Norteamérica.

Los números del ‘Cucho’ esta temporada eran imposibles de ignorar: en la liga española sumó 11 goles y tres asistencias; en la Europa League fue importante, con tres tantos para llevar a los albiverdes a cuartos de final, y, antes de su lesión, hizo una anotación en Copa del Rey.

Juan Camilo Cucho Hernández con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Colombia se prepara para arrancar su participación en la Copa Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán, y estos tres jugadores esperan tener su mejor rendimiento para llevar a la selección a una instancia importante en esta cita orbital.