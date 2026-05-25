“Le comentó a mi mamá”: hija mayor de Carlos Vives recordó cómo reaccionó el cantante cuando decidió salir del clóset

En entrevista para el programa La Red, Lucy Vives, la hija mayor del cantante Carlos Vives, abrió su corazón para hablar sobre su vida personal y familiar, además de su más reciente trabajo musical titulado Mascacielo.

Este nuevo proyecto, según la joven, es una declaración de identidad, autoconfianza y libertad personal que la representa, ya que siente que siempre fue “una de esas chicas que nació con el rótulo en la frente”, haciendo referencia a sus preferencias sentimentales.

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Precisamente por eso, recordó que la reacción de Carlos Vives cuando decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual no fue de sorpresa, sino más bien de confirmación, pues el cantante ya percibía desde su infancia cuáles eran sus gustos.

“En el momento en que yo salí del clóset, mi papá le comentó a mi mamá y le dijo: ‘¿Tú no te habías dado cuenta? ¿Esto es una sorpresa para ustedes? Comentó la joven con un visible gesto de tranquilidad, pues las palabras de su padre, inconscientemente, se convirtieron en un gesto de apoyo muy importante en su vida.

“En ese momento, saber que alguien como mi papá, que me vio en momentos de mi vida creciendo, estaba clarísimo para él desde que yo era así, que mi camino de la vida no iba a ser uno entre lo normativo y que me importaba mucho más y sentía mucho más por las mujeres a mi alrededor con las que crecí, las chicas, mis amigas”, añadió.

De acuerdo con Lucy Vives, aunque tuvo algunas relaciones con hombres antes de asumir plenamente su orientación sexual, nunca llegó a sentir una conexión real. “El chico para mí no era nada, ahí no latía nada, entonces eso era evidente desde chiquita, eso me ayudó, yo personalmente lo peleé cierto rato”, dijo.

Por eso, pese a que hubo un tiempo en el que intentó ajustarse a lo que consideraba “normal”, definitivamente se dio cuenta de que no podía ocultar más lo que sentía y la manera en la que se identificaba.

“Quiero a todos los que fueron mis novios, donde estén hoy día, los adoro, gracias por ser parte de ese camino, pero yo tuve mi primera novia a los 17 y ese fue el momento que ya sientes ese amor por alguien, no importa explicarlo, no hay un porqué, el corazón late como late y ya”, precisó.

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Ahora que tiene una nueva pareja —cuya identidad por ahora es un misterio—, la hija mayor de Carlos Vives señaló que es una persona que juega un papel fundamental en su proceso creativo.

“Ella está en el video (de Mascacielo), en un momentito la pueden ver… Fue mi directora creativa, es una mujer increíble, muy talentosa y nos conocimos en un jardín botánico”, detalló Lucy, extendiendo una invitación para ver el videoclip de su nueva canción.