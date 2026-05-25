Desde el pasado 21 de mayo, seguidores, amigos y compañeros del actor Francisco Bolívar permanecen atentos a cualquier información relacionada con su estado de salud. La preocupación surgió luego de que su inesperada ausencia en el set de grabación despertara inquietud entre las personas cercanas a su entorno.
Por el momento, solo su colega y amigo, Fabián Ríos, se ha pronunciado al respecto, con un emotivo mensaje que compartió a través de su cuenta de Facebook. En la publicación, pidió a sus seguidores unirse en oración por él, con la esperanza de que su situación mejore pronto y pueda retomar su vida.
“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz”, escribió Ríos, quien en la serie interpreta a Albeiro Marín.
A partir de este mensaje, se han conocido varias versiones sobre la situación que estaría atravesando Bolívar, aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial por parte de algún familiar o colega.
No obstante, de acuerdo con información difundida por la Revista Vea, el actor estaría enfrentando una difícil crisis emocional relacionada con una fuerte depresión que sufrió hace más de quince años, luego de una ruptura amorosa que marcó profundamente su vida personal.
“Fue una experiencia un poco dolorosa, emocional, con una novia que tuve, terminamos y pasó todo esto que todos sabemos que sucede después de unas relaciones tormentosas”, dijo en entrevista para el programa Asia Express.
“Y caí en un momento de depresión muy grande en mi vida, como nunca imaginé que pudiera yo sufrir de depresión, y comencé a refugiarme en otras cosas, un poco que hoy en día yo le digo, no sanas para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu: alcohol, rumba de jueves a domingo, todas las semanas, sin querer queriendo, probar alguna que otra sustancia, droga”, contó.
Aunque aparentemente logró superar esta crisis depresiva y encontrar en el ejercicio una motivación para su vida, Francisco Bolívar también tuvo que enfrentar una dura pérdida económica, debido a una inversión en la que habría destinado gran parte de los ahorros obtenidos durante su trayectoria profesional.
Tras la pandemia, según el medio citado, el actor habría empezado a preocupar a sus allegados con su contenido en las plataformas digitales donde, al parecer, se veían señales de un posible deterioro emocional.
Sin embargo, fue solo hasta este año, al decidir no seguir grabando su personaje de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’, que empezó a crecer la preocupación por su salud. Hasta el momento, no se han conocido nuevos detalles.