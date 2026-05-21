La filmación de la nueva temporada de la exitosa saga de Telemundo, Sin senos sí hay paraíso, que se lleva a cabo actualmente en Colombia, vuelve a concentrar la atención del público. En esta oportunidad, la expectativa no gira en torno a las tramas de la producción, sino a la sorpresiva ausencia de uno de sus actores más emblemáticos: Francisco Bolívar, quien ha interpretado al personaje de ‘Jota’ desde 2008.

Las alarmas entre los seguidores se encendieron luego de que su compañero de set, Fabián Ríos, publicara un emotivo mensaje en sus redes sociales solicitando apoyo y respeto para el actor.

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El pronunciamiento de Ríos se dio a conocer el pasado miércoles, 20 de mayo de 2026, a través de su página oficial de Facebook, donde acumula millones de seguidores. Sin revelar detalles específicos sobre las razones detrás del retiro de Bolívar, el actor antioqueño dejó en claro el profundo afecto que los une y la necesidad de rodear a su colega en este momento.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos”, escribió Ríos.

Fabián Ríos pide oraciones por Francisco Bolívar tras su salida de la serie Foto: x

La salida de Francisco Bolívar comenzó a circular inicialmente como un rumor en redes sociales, después de que se difundiera un adelanto de los nuevos capítulos. En dichas imágenes, el personaje de ‘Jota’ aparecía interpretado por el actor David Trejos, conocido por su participación en producciones nacionales como La mamá del 10.

La modificación en el elenco causó sorpresa debido a que, en enero de 2026, el propio Bolívar había anunciado con entusiasmo su regreso a la franquicia televisiva protagonizada por Carmen Villalobos. Incluso, el actor compartió con sus seguidores el cambio de apariencia física y el corte de cabello necesarios para retomar el papel que lo consolidó en la televisión internacional.

El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa reportó, a través de sus canales digitales, que, a pesar de haber estado presente en las primeras jornadas en el set de grabación, Bolívar habría sido apartado o decidido dar un paso al costado al no sentirse completamente cómodo durante el proceso.

Según versiones extraoficiales difundidas en el sector, la situación podría estar vinculada a complicaciones en su salud mental, una afirmación que, cabe precisar, no ha sido confirmada ni desmentida de manera oficial por el equipo de producción de Telemundo ni por los representantes del actor.

Ante las crecientes interrogantes de la audiencia, las palabras de Fabián Ríos han sido interpretadas como un llamado a la prudencia y a la empatía frente a la privacidad de su compañero.

“Solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros. Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad, como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”, concluyó Ríos en su mensaje.

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Por su parte, Francisco Bolívar se ha mantenido al margen de las especulaciones en sus perfiles de redes sociales. Su interacción más reciente en redes sociales se registró días atrás, mediante un video en el que se le observaba compartiendo con su mascota.

Esta situación se suma a un año complejo para el equipo de producción en Colombia, que el pasado mes de abril sufrió el impacto de un hecho de orden público en el centro de Bogotá, donde un ataque armado ajeno a la filmación cobró la vida de dos personas en las inmediaciones del rodaje.