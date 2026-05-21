Paloma Valencia le envió mensaje a Diego Trujillo tras confesar su voto en las elecciones 2026: “Estar a la altura”

Diego Trujillo, reconocido actor, se ha destacado por expresar con franqueza sus opiniones sobre temas de actualidad y política nacional. El actor suele utilizar distintos espacios para compartir sus reflexiones, manteniendo un estilo directo y sin preocuparse por las críticas que puedan surgir.

Diego Trujillo se arrepintió y confesó por quién votará en elecciones 2026: “Ni de peligro”

Recientemente, el artista participó en el programa Tener la razón no es suficiente, de Teleantioquia, en el que habló sobre su carrera, la influencia de la política en el mundo artístico y el panorama electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Durante la conversación, Trujillo aseguró que cambió por completo la decisión que tenía pensada para las urnas. El actor manifestó que ya no respaldaría a Iván Cepeda, pues considera que sería una opción riesgosa para el país.

Asimismo, confesó sentirse arrepentido de haber votado por Gustavo Petro, calificando esa decisión como un error que, según dijo, “puede cometer cualquiera”.

En medio de sus declaraciones, Diego Trujillo también reveló que actualmente apoyaría a Paloma Valencia, argumentando que, desde su perspectiva, es la candidata con más capacidad para enfrentar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial.

Tras sus declaraciones, la candidata del Centro Democrático reaccionó en plataformas digitales, enviándole un mensaje al artista.

Valencia recurrió a su cuenta de X, en la que ubicó el clip de la celebridad, afirmando que se sentía agradecida por el apoyo que le daba en esta etapa electoral. Allí se refirió a lo dicho sobre Sergio Fajardo, reiterando que respetaba mucho esa figura.

Por último, en el post, aseveró que haría lo posible por retribuir la confianza de los colombianos, intentando hacer un buen papel.

“Estimado Diego Trujillo, gracias por tu apoyo y por entender el momento que vive Colombia. Respeto lo que representa el profesor Fajardo y trabajaré incansablemente por estar a la altura de la confianza de todos los colombianos”, escribió en el mensaje.