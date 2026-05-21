Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y canal para ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Ha llegado el fin de la temporada en Europa. Luis Díaz fue el colombiano que más se destacó, luego de ganar Supercopa de su país y Bundesliga, sin embargo, aún le resta un certamen por lograr: la Copa de Alemania.

Dicho partido por el título está pactado para el próximo sábado, 23 de mayo, con Luis Díaz a bordo. Para Bayern ese juego es de vital importancia, debido a que hace años no logran ganar dicho título tan representativo en el balompié germano.

Su rival de turno será Stuttgart, contra el que ostentan tener un buen historial reciente al haberles ganado los último cinco juegos en todas las competencias.

Luis Díaz con Bayern Múnich ante Stuttgart, duelo que ya se dio en Supercopa de Alemania. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es más, en Supercopa al incio del año fue justamente al Stuttgart que Bayern Múnich le ganó con marcador de 1-2. Uno de los goles fue el bautizo de anotaciones de Lucho en Alemania.

En el marco de los enfrentamientos por Bundesliga, el Gigante de Baviera también se mostró como el claro dominador durante el año. En la campaña 2025/2026 ganó tanto de visitante (0-5), como de local (4-2).

Hora y canal para ver en vivo

Bayern Múnich vs. Stuttgart

Final de la Copa de Alemania

Sábado, 23 de mayo

Hora: 1:00 p.m.

Canal: ESPN/Disney+

Estadio: Olímpico de Berlín

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Desde hace unas cuantas semanas en la interna del Bayern se han mostrado motivados por la obtención de la Copa de Alemania en 2026. Uno que hizo referencia a la importancia de dicho juego fue Manuel Neuer.

“Estamos deseando que llegue la final de la Pokal en Berlín. Pero ahora mismo, predomina la decepción”, sentenció el golero.

Para Vincent Kompany como DT del elenco rojo también es prioridad hacerse con el trofeo que se avecina: “Tenemos la final de la Copa, muy importante, que juega un papel muy significativo para nosotros”.

Una vez culmine ese juego del próximo fin de semana en la capital germana, el belga prometió que haría el balance de la campaña. Según este, quiere que su plantel permanezca motivado hasta el cierre oficial de las competencias.

Champions League, el saldo pendiente

Luis Díaz en su primer año en Alemania vivió una temporada de ensueño con Bayern Múnich. A nivel personal y grupal, lo único que le faltó por alcanzar fue la Champions League a la que llegó a semifinales.

Ante PSG dieron pelea, pero no fueron suficientes los esfuerzos de Lucho y sus compañeros para meterse en el partido que jugarán los galos ante Arsenal.

El colombiano del Bayern Múnich, Luis Díaz, levanta el trofeo de campeón del equipo alemán en la Bundesliga, momento en el que fue ovacionado por los aficionados. (Foto Alexandra BEIER / AFP) Foto: AFP

El balance de la campaña de Díaz Marulanda es de 50 partidos jugados en todas las competencias, con 26 goles marcados y 18 asistencias aportadas.

Cuando acabe la final de Copa de Alemania, el guajiro tendrá que cambiar su chip para meterse de lleno con la Selección Colombia en busca de representar al país, además de liderarlo en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Junto a James Rodríguez, Lucho es el llamado a tomar el rol de líder en busca de hacer una mejor participación que la que se logró en Brasil 2014 (cuartos de final).