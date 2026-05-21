Juan Fernando Quintero, salvador de River: heroica jugada evitó la debacle en Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero volvió a salvar a River Plate, esta vez en la fecha cinco de la Copa Sudamericana 2026. El volante colombiano, que ya había sido héroe en los octavos de final de la liga argentina, inició la jugada del empate contra RB Bragantino en el Monumental.

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Sobre el tercer minuto de adición, Juanfer tomó la pelota en el centro del campo, enganchó a un defensor y sacó un remate a media altura que complicó la respuesta del arquero Cleiton.

En el rebote apareció Lautaro Pereyra, canterano de 18 años, para mandarla al fondo de la red y desatar el grito de gol en las tribunas.

Aunque Pereyra fue el autor del tanto, los aplausos de la hinchada se quedaron con Juanfer Quintero. El antioqueño viene siendo una pieza fundamental para el técnico Eduardo Coudet, quien le dio la confianza de ser titular contra Bragantino.

Gracias a este empate, River extendió la ventaja en el primer lugar del grupo H y prácticamente garantizó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Ahora podrán enfrentar con más confianza la final del fútbol argentino, que se disputará el próximo domingo contra Belgrano de Córdoba a partido único.

River parte como favorito a levantar el título, aunque enfrentará los fantasmas del año 2011 cuando este mismo rival le ganó la promoción y lo mandó a jugar en la B por primera vez en su historia.

A Eduardo Coudet, técnico del cuadro millonario, le preguntaron si su equipo tiene suerte y la respuesta sacó sonrisas en la sala de prensa. “¿Cuántos partidos llevamos? Perdimos dos. Seguramente la suerte la construyen los jugadores; es mérito del trabajo y lo que se sacrifican“, señaló.

“De mí pueden decir lo que quieran, soy un obsesivo. Los partidos duran hasta que pita el árbitro. Va de la mano de que desgastamos bastante, sostenemos un ritmo alto. Era más difícil hoy, teníamos que pararnos y por cómo terminamos. Pero el equipo viene demostrando cosas buenas”, señaló.

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Coudet arriesgó porque creía en la posibilidad de generar el empate. “Terminamos un poco desdibujados, armamos una línea de tres, los dos de afuera eran prácticamente delanteros”, analizó.

“Pero es mérito de ir a buscar siempre y desgastar al rival, hacemos un gran desgaste físico. Era un partido incómodo, previo a una final, mucha gente joven. Terminamos sumando un punto importante que nos pone del otro lado, más allá de que queda un partido para definir la posición”, apuntó.

River jugará su último partido de la Copa Sudamericana el próximo miércoles contra Blooming, luego de eso Juanfer quedará desafectado y viajará a Bogotá para unirse a los entrenamientos de la Selección Colombia.