Dibu Martínez confirma rotura tras la final de la Europa League y Argentina está a la expectativa: “Me rompí”

El Aston Villa de Unai Emery y Emiliano Martínez conquistó la primera Europa League de su historia tras derrotar 3-0 al Friburgo alemán en la final disputada en el Tüpraş Stadium de Estambul. Hay júbilo en Birmingham en un trofeo histórico para ‘Los Villanos’, que ven en el portero argentino un líder en el camerino.

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Los goles del belga Youri Tielemans (41′), del argentino Emiliano Buendía (45+3′), y del inglés Morgan Rogers (58′) dieron al Aston Villa su primer título desde 1996 (Copa de la Liga inglesa) y al DT vasco su quinto trofeo en la segunda competición UEFA en importancia, que había ganado anteriormente con el Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y con el Villarreal en una (2021).

Mientras Unai Emery consolida como Europa League como su lugar en el mundo, Argentina se paraliza con las palabras de Emiliano Martínez tras alzar el título. Dibu confesó que jugó lesionado la final contra el Friburgo y que tiene una “rotura”. Sin duda, lo dicho por el guardameta tiene repercusión en una favorita al título y donde él es el titular en el arco.

Cabe recordar que Dibu Martínez se hizo célebre en el mundo por el show en una tanda de penaltis contra la Selección Colombia en la Copa América de 2021, cuando insultó a los jugadores colombianos y les gritó de todo, en una táctica que los sacó inmediatamente del juego y perdieron los cobros, dejando a la Argentina con el cupo a la final.

Dibu Martínez, figura en el Aston Villa de Unai Emery. Foto: CameraSport via Getty Images

Luego, Dibu Martínez asistió al Mundial de Qatar 2022 donde fue campeón con Lionel Messi y la Selección Argentina. El portero fue elegido el mejor de la Copa del Mundo y es recordado por aquella atajada en el último minuto contra Francia en la final en Doha, cuando el remate de Randal Kolo Muani se estrelló con su achique.

Lesión de Dibu Martínez: “Rotura”

Tras ser campeón del mundo, fue a la Copa América 2024 donde otra vez fue una de las caras más reconocidas de Argentina y fue campeón en Miami, otra vez dejando en el camino a Colombia en la final.

Ahora, cuando se alista para ir al Mundial 2026, Dibu Martínez confesó que tiene una rotura en uno de sus dedos y que así le tocó jugar la final de la Europa League. Pese a sus palabras y la preocupación, la situación no pasó a mayores y no le será impedimento para concentrarse con la Argentina para el Mundial 2026.

“Hoy (miércoles) me rompí el dedo en la entrada a calor, pero bueno; no hay mal que por bien no venga, lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo”, indicó el portero argentino, que jugó lesionado en Estambul.

“Yo nunca tuve una rotura de dedo, pero bueno, cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston Villa”, confesó Dibu, que ahora coloca sus ojos en la concentración de Argentina en Estados Unidos.