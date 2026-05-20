Aston Villa goleó 3-0 a Friburgo y se coronó como el gran campeón de la Europa League, este miércoles 20 de mayo, en el Tüpraş Stadium de Estambul, Turquía.

Golazo de volea rompió el cero en la final de Europa League: Tielemans la tomó sin dejarla caer

La fiesta del cuadro inglés es total, tocando la gloria continental con sus manos y desatando absoluta celebración entre todos sus hinchas. Unai Emery, entrenador campeón con Aston Villa, sigue marcando la pauta en el club.

Los goles del Aston Villa vs. Friburgo

Corrían los 40′ el primer tiempo cuando se rompió el cero en Turquía. Youri Tielemans clavó un tremendo golazo, de primera y sin dejar caer la pelota, tras una pelota quieta con jugada de laboratorio en Aston Villa. Era el 1-0.

¡¡DEL LABORATORIO DE UNAI EMERY!! Jugada preparada TOP de Aston Villa y un GOLAZO de Youri Tielemans para el 1-0 vs. Friburgo. ¡EXCELENTE!



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zgQM4t1ujK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

Friburgo durmió y Aston Villa siguió derecho. La final la ganó el cuadro inglés porque aprovechó el ánimo que le dejó el primer gol, y duró poco para que convirtiera el segundo de la noche.

Ocho minutos después del gol de Tielemans, apareció Emiliano Buendía con un soberbio golazo. El jugador del Aston Villa aprovechó que no tenía marca, y sacó un tiro de media distancia al ángulo del portero de Friburgo, Noah Atubolu. Era el 2-0 parcial con el que se iban al descanso.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/60WSj1fUaC — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

Y ya a los 57′, recién arrancado el segundo tiempo, llegó la cereza del pastel. Morgan Rogers puso el 3-0 final, llegando correctamente al primer palo del portero rival, y enviando el balón al fondo de la red.

BRILLA EMILIANO: Buendía se generó el espacio y asistió a Morgan Rogers para el ¡3-0! de Aston Villa sobre Friburgo. ¿FINAL LIQUIDADA?



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0ZjW0ktcDp — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

La alegría se apoderó de los jugadores del Aston Villa y toda su afición presente.

Emery, más rey

Emery, llegado al Aston Villa en octubre de 2022, es el gran artífice del éxito de un equipo que cuando el técnico vasco de 54 años se sentó por primera vez en su banco peleaba por escapar de la zona baja de la tabla en la tabla.

Unai dijo esta semana que no se sentía como el “rey” de la Europa League, pero la coronación de su equipo recibió el sello real de aprobación del príncipe Guillermo, aficionado del Aston Villa, que celebró junto a unos 20.000 seguidores enloquecidos en el estadio del Besiktas.

Menos de cuatro años después de su llegada al banquillo, el club inglés puso fin a tres décadas sin levantar ningún trofeo (desde la Copa de la Liga inglesa en 1996), y el curso que viene regresará a la Liga de Campeones, a la que ya se había clasificado vía Premier League.

Unai Emery, campeón de la Europa League 2025-2026. Foto: Getty Images

Un título europeo que asegura al Aston Villa disputar la Supercopa de Europa en agosto y alejar el mal fario que les perseguía tras sus descensos en 1987 y 2016 y tras perder las finales de la Copa de la Liga de 2010 y 2020, y de la FA Cup de 2000 y 2015.

*Con información de AFP