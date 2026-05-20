Denuncias desde el celular: Concejo de Bogotá aprobó, en primer debate, proyecto para multar a mal parqueados con fotos y videos

Este miércoles 20 de mayo, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto que busca acabar con los vehículos mal estacionados en la capital. La iniciativa fue presentada por Juan David Quintero y tiene el objetivo de empoderar a la ciudadanía para denunciar estos casos.

https://www.semana.com/vehiculos/articulo/estas-son-las-multas-que-un-conductor-puede-recibir-si-no-paga-la-zona-de-parqueo-pago-en-bogota-en-2026/202610/

El cabildante publicó el proyecto el pasado 19 de marzo y explicó los detalles de la propuesta. La iniciativa quiere que los ciudadanos puedan utilizar sus teléfonos celulares para tomar fotos de los carros, motos y vehículos eléctricos mal parqueados.

De acuerdo con Quintero, esto ayudará a que las personas se conviertan en aliados estratégicos. Para ello, la Secretaría de Movilidad deberá implementar un sistema integral que cuente con una aplicación para reportes y carga de pruebas.

Los interesados podrán realizar la denuncia en cualquier momento del día y publicar las evidencias, especialmente en formato de video. La iniciativa contribuirá a garantizar sanciones contra el bloqueo de carriles y los problemas de estacionamiento.

Además, el proyecto contempla que las cámaras de centros comerciales puedan ser usadas para vigilar a los mal parqueados, imponer comparendos y reportar posibles infracciones de tránsito.

“Vuelvo y lo digo: la Alcaldía debería permitir que, con el apoyo de cámaras a las afueras de centros comerciales, se logre identificar a posibles infractores que se creen por encima de la norma y, así, se puedan adelantar los trámites necesarios para que reciban su comparendo y aprendan a parquear bien”, señaló el concejal.

La problemática de los mal parqueados

Según cifras publicadas por Quintero, los vehículos mal estacionados son los responsables de un 54 % de los trancones en la ciudad. El cabildante describió la problemática como “el mayor virus que afecta la movilidad”.

La iniciativa espera una reducción en los mal parqueados que a su vez mejore el tráfico. El fenómeno también provoca accidentes de tránsito y limita la movilidad peatonal cuando se invaden andenes.

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

“La apuesta es clara: convertir la tecnología y la participación ciudadana en herramientas clave para recuperar el espacio público y mejorar la circulación en la capital”, agregó Quintero.

Según datos de la Secretaría de Movilidad, nada más entre enero y octubre de 2025 se reportaron cerca de 51.000 comparendos por mal estacionamiento. Las localidades con mayor número de infracciones fueron Chapinero, con 8.546 sanciones, y Fontibón, con 8.114.