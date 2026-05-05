Juan Daniel Oviedo: admiten tutela que podría revivir la ‘muerte política’ del candidato a la vicepresidencia

El estudiante de derecho Samuel Ortiz, recordado por tumbar el nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria, radicó una acción de tutela contra el fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado que rechazó una demanda de pérdida de investidura contra el exconcejal de Bogotá y candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo.

Tras revisar los requisitos de ley y el fondo del recurso, la Sección Quinta del mismo alto tribunal decidió admitir la tutela que será estudiada por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, quien se declaró impedido por participar en un proceso relacionado, pero esa declaración fue rechazada por no encontrar razones suficientes para apartarlo del caso.

El Consejo de Estado deberá analizar los argumentos de Ortiz, quien a través de la tutela manifestó que busca proteger derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados tras el fallo de 2025 que negó la pérdida de investidura de Oviedo; esa misma decisión había sido adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En la decisión, el alto tribunal confirmó: “Admitir la acción de tutela presentada por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado”.

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Lo cierto es que si el Consejo de Estado llega a decretar la ‘muerte política’ del candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, podría terminar sintiendo las consecuencias jurídicas que trae consigo la inhabilidad permanente para inscribirse como candidato a cargos de elección popular: alcalde, concejal, diputado o congresista.

Esto también podría afectar sus aspiraciones políticas, teniendo en cuenta que Oviedo en diferentes momentos ha manifestado su interés y hasta ha participado en elecciones para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Esta decisión pondría en jaque su proyecto político.

Los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado y la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca, y el candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, fueron notificados de la decisión para que en un plazo de tres días presenten sus argumentos y pruebas contra este nuevo proceso judicial.

Hay que recordar que el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de Oviedo como concejal de Bogotá, al haber suscrito un contrato con el Estado dentro del año anterior de su elección. Pero este nuevo proceso de pérdida de investidura busca la ‘muerte política’ de uno de los candidatos más visibles en la actual campaña a la Presidencia de la República.