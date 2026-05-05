Esta mañana la Secretaría de Movilidad anunció que se registraron dos accidentes de tránsito en la localidad de Fontibón. Los vehículos fueron retirados de la vía y ya se normalizó el tráfico en esta parte de la ciudad.

En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 6, 7, 8 y 9. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.

Estos son los únicos documentos que le puede solicitar tránsito en un retén: que no lo engañen

Así se encuentra la movilidad de Bogotá:

11:11 a. m.: Retiran camión de la calle 13

Tras el volcamiento de un camión en horas de la mañana, terminan las maniobras de retiro en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 115, sentido oriente-occidente.

9:25 a. m.: Accidente en Teusaquillo

Se reportó un siniestro vial entre dos automóviles en la Av. NQS con calle 25A, sentido sur-norte, en la localidad de Teusaquillo.

8:45 a. m.: Inician maniobras para retirar el camión

El vehículo fue puesto en posición y agentes de tránsito agilizan las maniobras para retirarlo y mejorar la movilidad en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 115, sentido oriente-occidente.

7:20 a. m.: Agilizan el tráfico tras volcamiento de camión en la calle 13

Un camión de carga botó su mercancía luego de volcarse en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 115, sentido oriente-occidente. Autoridades recomiendan transitar con precaución.

6:58 a. m.: Accidente en la Av. Primero de Mayo

Un automóvil, una motociclista y un peatón colisionaron en un siniestro ocurrido en la Av. Caracas con Av. Primero de Mayo, sentido norte-sur, en la localidad Antonio Nariño.

6:30 a. m.: Dos accidentes en Fontibón

Se registraron siniestros viales en la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 90, sentido oriente-occidente, y la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 110, sentido oriente-occidente.