Esta mañana la Secretaría de Movilidad anunció que se registraron dos accidentes de tránsito en la localidad de Fontibón. Los vehículos fueron retirados de la vía y ya se normalizó el tráfico en esta parte de la ciudad.
En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 6, 7, 8 y 9. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.
Así se encuentra la movilidad de Bogotá:
11:11 a. m.: Retiran camión de la calle 13
Tras el volcamiento de un camión en horas de la mañana, terminan las maniobras de retiro en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 115, sentido oriente-occidente.
[11:11 a.m.] #GestiónDelTráfico |✅ Finalizan maniobras y el camión es retirado de la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 115, sentido Oriente - Occidente. 🟢 Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor vial.👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta acompañan. https://t.co/jNXlht7XMl pic.twitter.com/hDnyQmbdjb— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 5, 2026
9:25 a. m.: Accidente en Teusaquillo
Se reportó un siniestro vial entre dos automóviles en la Av. NQS con calle 25A, sentido sur-norte, en la localidad de Teusaquillo.
[09:25 a. m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre dos automóviles en la localidad de Teusaquillo, Av. NQS con calle 25A, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 5, 2026
👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico y gestiona unidad de @TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/tzjrm0XxOZ
8:45 a. m.: Inician maniobras para retirar el camión
El vehículo fue puesto en posición y agentes de tránsito agilizan las maniobras para retirarlo y mejorar la movilidad en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 115, sentido oriente-occidente.
[08:45 a.m.] #GestiónDelTráfico | ✅Camión es puesto en posición. 👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles, unidad de @TransitoBta agilizan el tráfico y maniobras para retirar el camión de la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 115, sentido Oriente - Occidente. https://t.co/llmLYW1Wak pic.twitter.com/Snz0YXMRvr— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 5, 2026
7:20 a. m.: Agilizan el tráfico tras volcamiento de camión en la calle 13
Un camión de carga botó su mercancía luego de volcarse en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 115, sentido oriente-occidente. Autoridades recomiendan transitar con precaución.
[07:20 a.m.] #GestiónDelTráfico | 🔧Continúan maniobras para retirar el camión de la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 115, sentido Oriente - Occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 5, 2026
⚠️Afectación de un carril ⛔️Transita con precaución⚠️
👮♂️Grupo Guía y Agentes civiles agilizan el tráfico en el punto. https://t.co/IG9x9rkkm8 pic.twitter.com/iH7SJN7teP
6:58 a. m.: Accidente en la Av. Primero de Mayo
Un automóvil, una motociclista y un peatón colisionaron en un siniestro ocurrido en la Av. Caracas con Av. Primero de Mayo, sentido norte-sur, en la localidad Antonio Nariño.
[06:58 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre automóvil, motocicleta y peatón, en la localidad de Antonio Nariño, Av Caracas con Av Primero de Mayo, sentido Norte -Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 5, 2026
👮♂️🚑 Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto. pic.twitter.com/0NolU4LG5V
6:30 a. m.: Dos accidentes en Fontibón
Se registraron siniestros viales en la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 90, sentido oriente-occidente, y la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 110, sentido oriente-occidente.
[06:30 a.m.]#GestiónDelTráfico |Siniestros viales en la localidad de Fontibón:📍Av Centenario (Calle 13) con Carrera 90, sentido Oriente - Occidente.📍Av. Centenario (Calle 13) con Carrera 110, sentido Oriente - Occidente.👮♂️Grupo Guía, Agentes Civiles agilizan el tráfico. pic.twitter.com/6KrBd2QIqE— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 5, 2026