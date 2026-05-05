Endry Cardeño revela el “infierno” que vivió en MasterChef: “Me tuve que ir al maquillaje de los hombres”

La reconocida actriz colombiana Endry Cardeño, recordada por su icónico papel de Laisa en Los Reyes, ha vuelto a ser tendencia tras realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok. En este espacio, Cardeño compartió detalles hasta ahora desconocidos sobre la compleja dinámica de convivencia que enfrentó durante la tercera temporada de MasterChef Celebrity Colombia (2021), al asegurar que fue víctima de comportamientos hostiles y aislamiento por parte de algunas compañeras de set.

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A pesar de que su participación es recordada de manera positiva por los televidentes debido a su carisma y destreza culinaria, la realidad interna parece haber sido distinta. Según el testimonio de la actriz, el ambiente en el programa estuvo permeado por situaciones de bullying que afectaron su tranquilidad.

Cardeño relató que ciertos comentarios buscaban desmeritar su personalidad, bajo la premisa de que estaba “haciendo un show” para las cámaras. “Me decían: ‘Ay, ya, Endry, ya deja el show que no hay tarima’. Todo el tiempo era como un bullying y una cosa que no tenía nada que ver con la competencia”, afirmó la actriz, subrayando que estas actitudes eran ajenas a los retos gastronómicos.

Uno de los puntos más críticos de su relato se centró en un incidente ocurrido durante un traslado en el bus de la producción. Tras una jornada de grabación en condiciones climáticas difíciles —que incluyeron lluvia y humo de leña—, Cardeño decidió aplicarse un perfume, lo que desencadenó un altercado en el vehículo.

“Esta mujer hizo un escándalo, me trató supermal porque me había echado perfume. Me dijo que yo me las daba de diva y que era ‘cuncia’ echarme perfume dentro de un bus”, narró Cardeño.

Según la actriz, la reacción de su compañera fue extrema, llegando a pedir que se detuviera el vehículo bajo el argumento de sentirse indispuesta. “Ella estaba abajo en el piso vomitándose, ahogándose, hiperventilando… un show”, describió Endry, quien optó por guardar silencio durante el episodio para evitar una escalada del conflicto.

La situación de convivencia habría escalado al punto de que la actriz decidió abandonar el área de maquillaje destinada a las mujeres. Cardeño explicó que la atmósfera era “insoportable”, lo que la llevó a trasladarse al espacio de sus compañeros hombres para buscar un entorno más pacífico.

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“Yo me tuve que pasar a la sala de maquillaje de los hombres porque yo no podía estar en la sala de las mujeres… era insoportable”, confesó. Asimismo, reveló que recibió consejos de otros participantes para no confrontar a sus compañeras, sugiriéndole que, ante cualquier altercado público, su imagen como mujer trans podría verse perjudicada frente a la victimización de las demás involucradas. “A mí me tocó cuidarme muchísimo de esa gente”, concluyó.

La edición de 2021 de MasterChef Celebrity es recordada como una de las más polémicas del formato en Colombia. En dicha entrega, Carla Giraldo se alzó con el premio mayor en una final contra Liss Pereira, Frank Martínez y Viña Machado. Aunque los roces entre el grupo denominado Las cuatro babys y otros concursantes fueron evidentes en pantalla, el testimonio de Cardeño arroja una nueva perspectiva sobre lo que se vivía realmente detrás de cámaras.