Gente

Elenco de ‘LOL Colombia 3’ habló en SEMANA de lo que será la competencia en la que está prohibido reírse: “Explosiva”

Los participantes coincidieron en que el mayor desafío fue mantener la seriedad frente a un grupo de comediantes.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

7 de febrero de 2026, 10:03 p. m.
Jorge Enrique Abello, Alerta, Endry Cardeño, La Toxicosteña, Polilla, Tavo Rodríguez, Estiwar G y Alejandra Urrea abordaron los principales retos del programa.
Jorge Enrique Abello, Alerta, Endry Cardeño, La Toxicosteña, Polilla, Tavo Rodríguez, Estiwar G y Alejandra Urrea abordaron los principales retos del programa. Foto: Prime Video

Los participantes de la tercera temporada de LOL Colombia de Prime Video, que se estrenó este 6 de febrero, compartieron detalles en SEMANA sobre su experiencia en el formato durante una entrevista conjunta.

Jorge Enrique Abello, Alerta, Endry Cardeño, La Toxicosteña, Polilla, Tavo Rodríguez, Estiwar G y Alejandra Urrea abordaron los principales retos del programa y las dinámicas dentro de la competencia.

Jorge Enrique Abello señaló que esta nueva entrega representa un momento clave para el formato: “Esta tercera temporada es importante para todos nosotros porque creo que llegamos a un punto de madurez de esto que se llama LOL Colombia, que, como es un experimento social, tiene un código bien especial. Que es hacer reír sin recibir la devolución de la sonrisa. Porque el que se ríe, pierde”, explicó.

Endry Cardeño, Jorge Enrique Abello, La Toxicosteña y Polilla.
Endry Cardeño, Jorge Enrique Abello, La Toxicosteña y Polilla. Foto: Prime Video

Los participantes coincidieron en que la regla principal, no reírse, se convirtió en el mayor desafío. “No reírnos”, respondió Endry Cardeño al ser consultada sobre lo más difícil de la experiencia.

Según los integrantes, compartir el espacio con 10 comediantes con estilos y recursos distintos incrementó la complejidad del reto debido a la presión de competir junto a figuras consolidadas del humor.

Era un reto porque estar al lado de Polilla, de Hassan, de Alerta, o sea, de gente que sí hace comedia, era muy difícil”, expresó La Toxicosteña, quien señaló que su experiencia previa provenía de contar vivencias en redes sociales.

En cuanto a las estrategias, Tavo Rodríguez explicó que la preparación inicial no siempre resultó efectiva frente a la dinámica real del juego: “Me costó mucho, incluso ese primer capítulo es fundamental”, dijo.

Estiwar G, Alerta, Alejandra Urrea y Tavo Rodríguez.
Estiwar G, Alerta, Alejandra Urrea y Tavo Rodríguez. Foto: Prime Video

“Uno lleva una cantidad de cosas y de pronto eso no le sirvió a uno absolutamente nada. Ya en el momento del juego, empieza uno a ver con quién está jugando”, señaló Alejandra Urrea.

Sobre el momento más complejo, Estiwar G coincidió, al igual que otros participantes, en que hacer reír fue uno de los mayores obstáculos: “Un dato, los viejos fueron los mejores”.

Al describir esta temporada en una palabra, Polilla fue enfático en mencionar que será “una vara alta para LOL4”, mientras que otras respuestas incluyeron: “Explosiva”, “legendaria”, “manicomio”, “locura” y hasta lo describieron como “el quinto círculo del infierno o sobreviviendo en el desierto desnudo”.

Noticias Destacadas