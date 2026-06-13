A seis años de su amputación, Daniela Álvarez comparte un emotivo video que toca el corazón de sus seguidores

La presentadora y ex Señorita Colombia Daniela Álvarez conmemoró este 13 de junio el sexto aniversario de la cirugía de amputación de su pierna izquierda, un procedimiento derivado de complicaciones vasculares en el año 2020. A través de sus plataformas digitales, la modelo barranquillera compartió una reflexión sobre su proceso de adaptación al uso de prótesis y su evolución física, consolidándose como un referente de superación en el ámbito público colombiano.

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El camino de Daniela Álvarez cambió radicalmente a mediados de 2020. Lo que inicialmente comenzó como una intervención quirúrgica programada para retirar una masa pequeña en su abdomen, terminó en una serie de complicaciones médicas complejas. De acuerdo con los reportes clínicos difundidos por la propia presentadora en su momento, la masa estaba alojada cerca de la aorta, lo que provocó una isquemia —falta de irrigación sanguínea— hacia su extremidad inferior izquierda.

Ante el riesgo físico y tras evaluar las opciones médicas junto a su equipo de especialistas, Álvarez tomó la determinación de autorizar la amputación de su pie y parte de la pierna izquierda, priorizando su salud general y su calidad de vida futura. Desde entonces, la exreina de belleza ha documentado de manera abierta su proceso de rehabilitación, el manejo del dolor fantasma y su entrenamiento para el uso de diferentes tipos de prótesis mecánicas y biónicas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Álvarez publicó un video en el que se le observa corriendo y cantando con su prótesis, acompañado de un texto que detalla su balance personal a seis años del suceso.

“Hace 6 años te perdí. Han cambiado muchas cosas desde que te fuiste y, aunque no ha sido fácil, gracias a ti me ha tocado aprender cosas que de otra forma nunca habría aprendido. Hoy sigo creyendo algo: esta prueba era para mí y no cambiaría nada, ¡la vida sigue y sigue bien!”, expresó la presentadora.

La publicación ha generado una notable interacción entre sus seguidores, quienes destacan la disciplina de la barranquillera para retomar actividades de alto impacto como el atletismo, el baile y la natación, disciplinas que formaban parte de su rutina diaria antes de la Isquemia.

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El proceso de Daniela Álvarez no solo ha quedado registrado en sus redes sociales. La evolución de la modelo ha sido seguida de cerca por la opinión pública internacional, destacando su capacidad para visibilizar las realidades de las personas con movilidad reducida o diversidad funcional.

Además de su faceta como conductora de televisión y modelo, Álvarez constituyó la Fundación Daniela Álvarez, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a personas en condición de discapacidad, facilitándoles el acceso a prótesis, sillas de ruedas y acompañamiento psicológico para su reintegración social y laboral. Con este enfoque, la exseñorita Colombia ha buscado canalizar su experiencia personal en una herramienta de política social y apoyo comunitario en el país.