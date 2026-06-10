Daniela Álvarez tuvo que someterse a nueva intervención: “Más difícil de quitar”

Daniela Álvarez volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir detalles de un nuevo procedimiento médico al que se sometió recientemente. La presentadora y modelo colombiana utilizó sus redes sociales para contar cómo avanza uno de los procesos estéticos y de bienestar que ha venido realizando durante los últimos meses.

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A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4,9 millones de seguidores, la barranquillera decidió mostrar parte de la intervención y explicar las razones que la llevaron a realizarse este nuevo retoque.

La también exreina de belleza publicó una fotografía en la que se puede observar una parte del procedimiento, imagen que acompañó con un mensaje en el que habló con total transparencia sobre una situación que venía enfrentando desde hace algún tiempo.

“Hoy, en mi retoque del cooltech, como les conté, tenía arriba de mi cicatriz, una grasa encapsulada más difícil de quitar. Desde el principio sabíamos que necesitaríamos el retoque y, ahora sí, adiós grasa”, escribió Daniela Álvarez en la publicación.

De acuerdo con sus palabras, se trató de un procedimiento complementario relacionado con un tratamiento que ya había iniciado anteriormente. La presentadora explicó que la acumulación de grasa se encontraba ubicada sobre una de sus cicatrices, lo que hacía que fuera más compleja de eliminar y requiriera una intervención adicional para obtener los resultados esperados.

Como suele ocurrir cada vez que comparte aspectos relacionados con su salud o bienestar, la publicación generó una gran cantidad de reacciones entre sus admiradores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

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Muchos usuarios destacaron la actitud positiva con la que Daniela ha enfrentado los distintos retos que se han presentado en su vida durante los últimos años. Además, varios seguidores agradecieron que continúe compartiendo con naturalidad los procedimientos y procesos que realiza, mostrando una versión cercana y transparente de su día a día.

La modelo se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas del país, especialmente después de las difíciles situaciones de salud que enfrentó en 2020 y que transformaron por completo su vida, pues perdió la pierna izquierda y, desde ese momento, se ha convertido en símbolo de fortaleza para las personas que la siguen.

Daniela Álvarez habló de su nuevo procedimiento. Foto: Samantha Chavez

Actualmente, Daniela Álvarez continúa desarrollando diversos proyectos profesionales, además de mantener una constante comunicación con su comunidad digital.

En esta oportunidad, la presentadora quiso mostrar una parte de ese proceso y dejar claro que el procedimiento formaba parte de un plan que ya estaba contemplado desde el inicio.