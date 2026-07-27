Tensión en la Selección de Italia: última hora de Paolo Maldini y quedan hundidos en crisis profunda

No hay un solo día de paz para la selección de Italia. La cuatro veces campeona del mundo ahora se queda sin el que había elegido como director técnico, Paolo Maldini.

Después de que no fuese aprobada la llegada de Andrea Pirlo como entrenador, el directivo que arribó hace menos de 15 días decidió dar un paso al costado. Igual lo hizo el asesor de la Federación Italiana de Futbol, Leonardo.

Fabrizio Romano dio de última hora dicha información, que lo único que genera es más caos en la escuadra italiana.

“Paolo Maldini y Leonardo DIMITE de sus roles como director técnico y asesor de la Federación Italiana”, así lo dio a conocer el periodista.

Paolo Maldini, histórico jugador de Italia Foto: Getty Images

“Decisión de abandonar el proyecto apenas 10 días después de unirse debido a que el presidente Malagò está en contra de nombrar a Andrea Pirlo como nuevo entrenador principal de la selección italiana”, explica sobre las razones del abandono del cargo.

“El presidente no aprobó a Pirlo debido a sus conexiones con marcas rusas; Maldini y Leonardo solo querían a Pirlo y abandonan sus roles de inmediato”, completó.

Guerra de poderes

Después de darse este cimbronazo al interior de los italianos, ahora se abre otro panorama, el cual fue informado por parte de Gianluca Di Marzio. Según este, la idea es que otro sea el elegido para tomar el puesto de DT.

“El favorito para el puesto de entrenador es Roberto Mancini (quien siempre ha sido el favorito de Giovanni Malagò)“, revela el nombre y señala por qué apuntan a este.

Roberto Mancini sería repatriado en la selección de Italia con miras a la Eurocopa y Mundial 2030. Foto: UEFA via Getty Images

A su vez, el cargo que ha dejado Maldini ahora le pertenecería a otro: “Giorgio Chiellini podría convertirse en el próximo director técnico”, apuntan.

“La posibilidad de que Thiago Motta se una a la selección italiana se desvanece, ya que este escenario dependía de la permanencia de Maldini y Leonardo. La posición de Antonio Conte en el banquillo de la selección también queda en segundo plano, condicionada principalmente por la Serie A”, informan del panorama con otros candidatos.

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Si bien ya unos salieron y otros llegarán, queda muy a la deriva cómo será el futuro de la selección de Italia. Di Marzio vaticina lo que vendría para la Azzurra.

“Ahora queda por ver si Malagò querrá zanjar la situación eligiendo inmediatamente a un nuevo entrenador o si primero se centrará en un nuevo director técnico y luego elegirá al próximo técnico en conjunto”, indica el periodista.

Guardiola y Ancelotti, ‘impossibile’

Maldini, estando en su cargo, señaló que hicieron averiguaciones por Pep Guardiola y Carlo Ancelotti: “Nos hemos acercado. Queríamos empezar a hablar con los mejores entrenadores de clase mundial para entender si podrían estar disponibles para el puesto en Italia”.

Ambos mencionados se negaron a la posibilidad. “Pep Guardiola dijo no a Italia por una decisión personal, no se trata de la propuesta financiera”, reveló Romano.

Pep Guardiola, extécnico de Manchester City que fue tentado por Italia Foto: Getty Images

“Guardiola volverá a entrenar en el momento adecuado y cuando sienta que el nuevo proyecto es el mejor posible; ahora dedicando tiempo a la familia”, extendió sobre las razones que llevaron a Pep a decirle no a Italia.

Por su parte, Carletto permanece ligado a Brasil, donde espera tener frutos en el futuro cercano.