La respuesta de Giovanni Moreno a ir al Medellín, que le aplaude todo Atlético Nacional

Con 40 años, y estando ya retirado, Giovanni Moreno sigue demostrando que talento tenía de sobra para seguir jugando. Hace unos años se le vio dar sus últimas pinceladas en Colombia vistiendo los colores de Atlético Nacional.

Luego de eso, tras salir campeón, se le relacionó con muchos clubes para mantenerse activo, pero finalmente no terminó firmando con ninguno un vínculo. Entre esas posibilidades estuvo ir a Independiente Medellín, rival directo de los verdolagas.

Giovanni Moreno siendo campeón con Shanghái Shenhua FC de China Foto: Getty Images

Es chance que quedó en el ambiente y, hasta ahora, fue resuelto el porqué de dicha negativa de Moreno. Luego de la despedida de Macnelly Torres en la noche del pasado domingo, Gio respondió: “Estaba la posibilidad de jugar (DIM) pero hay jugadores que son solo de un club”.

Desde su primera respuesta, Moreno dio a entender que su amor por Nacional fue lo prioritario. Es más, tal era su sentimiento por los verdes, que prefirió el retiro del balompié profesional antes de incumplir un código del fútbol.

¿Por qué no se pudo concretar su llegada al DIM?

"Sabía que no le podía hacer eso a la gente que me apoyó tanto tiempo. Ellos no tenían la culpa de lo que pasó, entonces por eso fue mejor una decisión de quedarme quieto." Giovanni Moreno. pic.twitter.com/kHwXjxBd2W — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) July 27, 2026

“Sabía que no le podía hacer eso a la gente que me apoyó tanto tiempo. Ellos no tenían la culpa de lo que pasó, entonces por eso fue mejor una decisión de quedarme quieto”, resumió la situación.

Dicha respuesta fue difundida a través de redes sociales, donde Gio Moreno recibió halagos y agradecimiento de parte de un buen sector de la hinchada que le aplaudió su respeto por el club, antes de irse hacia el rival directo y de toda la vida.

Exitosa trayectoria

Giovanni Moreno fue un talentoso de las últimas décadas del país y dejó una huella importante en el fútbol profesional colombiano por lo hecho a nivel local, así como internacionalmente jugando para Racing (Argentina) y Shanghái Shenhua (China).

Su carrera comenzó en Envigado FC, donde rápidamente llamó la atención por su técnica, visión de juego y capacidad goleadora. Tras destacar con el conjunto naranja, dio el salto a Atlético Nacional en 2008, equipo con el que consolidó su nombre como una de las grandes figuras del campeonato colombiano.

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Con la camiseta verdolaga disputó más de 80 partidos oficiales en su primera etapa y marcó 44 goles, convirtiéndose en el principal referente ofensivo del equipo. Durante ese ciclo protagonizó memorables actuaciones en los clásicos antioqueños frente al Independiente Medellín y fue una de las figuras del club en las ediciones de la Copa Colombia y la Liga. Su destacado rendimiento le abrió las puertas del Racing Club de Argentina y posteriormente del fútbol chino.

Giovanni Moreno, figura de Atlético Nacional en su segunda etapa. Foto: Oficial Nacional

En 2022 regresó a Atlético Nacional para cumplir el sueño de ser campeón con el equipo de sus amores. Aunque las lesiones limitaron su participación, fue parte del plantel que conquistó la Liga BetPlay Apertura 2022, el único título oficial de su carrera en el fútbol colombiano.

Poco después de dicha consagración fue que anunció su retiro como futbolista profesional con un sinsabor por no haber podido jugar algún tiempo más con Atlético Nacional. En su momento parece haber existido diferencias con la dirigencia, las que le impidieron extender su carrera en la plantilla.