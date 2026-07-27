Famoso actor habló del aterrador hurto del que fue víctima en Bogotá; se le metieron a la casa y hasta el trago se tomaron

Gustavo Angarita, famoso actor colombiano, llamó la atención de miles de personas con una denuncia que hizo a través de redes sociales. El artista fue foco de miradas tras revelar que fue víctima de un robo en la ciudad de Bogotá, plasmando cómo ha incrementado la inseguridad.

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El artista, que perdió a su padre recientemente, relató cómo sucedió todo cuando delincuentes lo abordaron al llegar a su casa, drogándolo y entrándose para hacer de las suyas. En un post de su cuenta de Instagram, el intérprete alertó lo ocurrido, señalando que debían tener cuidado si alguien se hacía pasar por él para pedir dinero.

“El día de ayer unos sujetos me asaltaron al frente de mi casa, me drogaron e ingresaron a mi hogar en Galerías. Robaron objetos de valor y cambiaron mis cuentas. Si reciben mensajes míos pidiéndoles dinero: NO SOY YO”, escribió en una imagen.

En diálogo con Noticias RCN, Angarita aprovechó y contó qué fue lo que pasó, ya que había incertidumbre sobre la manera en la que estas personas ingresaron a su hogar, ubicado en Galerías.

“Yo venía de grabación y me llevaron en transporte. El carro me dejó al frente de mi casa, me vieron entrar, entré, me tomé un café y salí a comprar algo que necesitaba. Ahí es cuando pierdo la memoria“, dijo.

El actor mencionó que todo fue inesperado, al punto de que esos hombres se llevaron sus pertenencias, se bebieron el alcohol que tenía dentro y duraron un buen rato haciendo estragos con sus pertenencias.

“Computador, celular, documentos. Hicieron fiesta en mi casa. Se tomaron el trago, había cervezas tiradas, mejor dicho, tuvieron tiempo de hacer muchas cosas”, comentó.

Al ser certero, Gustavo afirmó que el médico le afirmó que esto se podría considerar como “un intento de homicidio”, pues lo abordaron de fuerte manera y casi le causan daños graves. Los exámenes médicos arrojaron que le dieron escopolamina, preocupando por la alta dosis que le hubieran podido dar.