La televisión colombiana está de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento del emblemático actor Gustavo Angarita, a los 84 años. El artista había atravesado problemas de salud, según había compartido su familia meses atrás.

De acuerdo con información de diversas fuentes, reseñada por Buen día, Colombia, el actor batallaba contra un cáncer que le había hecho metástasis, motivo por el cual ingresó a cuidados paliativos.

“Luego de una fuerte batalla contra el cáncer, que ya había hecho metástasis, el actor entró en cuidados paliativos hasta finalmente partir en la noche del jueves”, informó el medio.

Su familia confirmó la dolorosa noticia, enviando un sentido mensaje a través de las redes sociales de su sobrina.

“Hasta luego, tío Gustavo Angarita, hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, se lee en la publicación.

Gustavo Angarita cautivó a millones de personas con una amplia y sólida trayectoria en los medios nacionales, integrando producciones importantes como La Saga, Negocio de Familia, Bella Calamidades, La estrategia, El olvido que seremos y Bolívar soy yo.

Su profesionalismo y entrega permitieron que el público disfrutara de personajes memorables, además de relatos y papeles especiales. Su legado marcará para siempre la industria audiovisual colombiana, gracias a su talento y dedicación.

Es importante recordar que Gustavo Angarita Jr., su hijo, había compartido en plataformas digitales los quebrantos de salud de su padre. En fotografías y mensajes, detalló cómo el artista requería cuidados médicos, pese a que no había sido hospitalizado por la enfermedad diagnosticada.

“Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de este gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar”, escribió el también actor en una publicación.