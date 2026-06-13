Tabla de posiciones del grupo B tras el empate entre Catar y Suiza: se aprieta la clasificación

La selección de Catar, bajo la dirección técnica del español Julen Lopetegui, obtuvo un empate 1-1 frente a su similar de Suiza en el partido disputado este sábado en San Francisco. Con este resultado, la clasificación del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 queda en un escenario de igualdad absoluta tras completarse la primera jornada.

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El conjunto suizo mantuvo la ventaja durante la mayor parte del encuentro gracias a una anotación desde el punto penal ejecutada por Breel Embolo en el minuto 17. Sin embargo, la selección asiática logró la igualdad en el tiempo de adición, específicamente en el minuto 94, mediante un remate de cabeza del defensor Boualem Khoukhi.

Igualdad numérica en los cuatro equipos de la zona

Este marcador repite exactamente el mismo balance registrado en el otro compromiso del grupo, donde la selección coanfitriona de Canadá y el combinado de Bosnia y Herzegovina empataron 1-1 el pasado viernes en la sede de Toronto. De esta manera, las cuatro escuadras de la zona acumulan un punto y la misma diferencia de goles en la tabla de posiciones.

⚽🏆 Sobre el final del primer tiempo, Suiza estuvo cerca de marcar el segundo ante Catar, pero la sacaron en línea.#WinEsMundial pic.twitter.com/HyPAKgIg1r — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2026

En el compromiso disputado en territorio canadiense, el equipo europeo se puso en ventaja en el minuto 21 de la primera etapa con un gol de cabeza del delantero Jovo Lukic, derivado de un cobro de esquina ejecutado por el lateral Sead Kolasinac.

Desarrollo de las acciones en suelo canadiense

Durante el segundo tiempo, la defensa de Bosnia y Herzegovina contuvo la ofensiva local, incluyendo una acción donde Kolasinac rechazó el balón cerca de la línea de gol tras un remate que impactó en el poste horizontal. La insistencia del equipo norteamericano se materializó en el minuto 78, cuando el atacante Cyle Larin definió desde el borde del área para decretar el empate.

⚽🤩 ¡Apareció Cyle Larin! Con una definición de gran calidad, el delantero canadiense marcó el gol que significó el empate de Canadá frente a Bosnia. 🇨🇦🔥#WinEsMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSLd4440eb — Win Sports (@WinSportsTV) June 12, 2026

Este resultado representó el primer punto en la historia de las participaciones de la selección de Canadá en las fases finales de la Copa del Mundo, tras sus actuaciones previas en las ediciones de 1986 y 2022.

El encuentro estuvo precedido por los actos protocolarios de inauguración en los que participaron los artistas Alanis Morissette y Michael Bublé. La jornada deportiva del Grupo B se reanudará en los próximos días para definir los cupos hacia la siguiente ronda de eliminación directa del torneo.

*Realizado con información de AFP*