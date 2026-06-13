Video | Así fue el primer penal del Mundial 2026: Qatar vs. Suiza cierra el grupo B

En la tarde de este sábado 13 de junio se lleva a cabo el enfrentamiento deportivo entre las selecciones de Qatar y Suiza. Este compromiso es parte de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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Durante el desarrollo de la etapa inicial del partido, el cuerpo arbitral sancionó el primer cobro desde el punto penal de esta edición del campeonato. La acción se dio sobre el minuto 16 del primer tiempo, en medio de una acción ofensiva del equipo europeo.

El penalti se dio a raíz de un centro de un atacante suizo, quien proyectó el balón desde un costado hacia el área. El pase generó un rebote que dejó el esférico sin un control claro cerca de la zona de la portería defendida por los asiáticos.

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El mediocampista de Suiza, Remo Freuler, avanzó con velocidad para aprovechar la ubicación del balón e intentar un remate directo. En ese movimiento de acercamiento, el jugador fue derribado por la salida del guardameta de la selección de Qatar, Mahmud Abunada.

Revisión del VAR

Ante el impacto entre ambos deportistas, el árbitro central del partido, el hondureño Saíd Martínez, sancionó la infracción de manera inmediata. Sin embargo, en la transmisión, parecía que el volante suizo estaba en posición adelantada; una imagen que generó interrogantes sobre una posible invalidación de la jugada.

⚽🇨🇭 ¡Qué definición de Breel Embolo! El delantero suizo definió con categoría para abrir el marcador y poner en ventaja a Suiza frente a Catar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.#WinEsMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kuWyEffgLE — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2026

Debido a la incógnita de la posición del jugador, el VAR entró a la acción para realizar la revisión respectiva. Tras unos instantes de verificación técnica, los oficiales confirmaron la posición legal del jugador, validando la determinación del juez principal.

Luego de la autorización definitiva, el delantero de la selección europea, Breel Embolo, tomó la responsabilidad de ejecutar el cobro de la falta. El jugador realizó el disparo directo al arco y concretó la primera anotación por esta vía de penal en el desarrollo del torneo mundial.

Así va el grupo B

Con esta ventaja en el marcador parcial, la selección de Suiza comenzó a asegurar puntos clave en su primer encuentro oficial del certamen. La Copa del Mundo de este año se desarrolla de forma compartida entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Este resultado parcial impulsa a la selección europea hasta la primera casilla de la tabla de clasificación correspondiente al grupo B del torneo. El panorama resulta favorable para este equipo tras analizar el balance del partido previo de su misma zona de competencia deportiva.

Durante la jornada del viernes, la selección de Canadá protagonizó el encuentro inaugural de este grupo frente al combinado de Bosnia y Herzegovina. Dicho enfrentamiento finalizó con un empate en el marcador, lo que abrió la posibilidad para que el ganador de hoy asuma el liderato exclusivo del grupo.