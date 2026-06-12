¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este 13 de junio? Fecha, horario y canal de TV

Se paraliza el mundo por el Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá. Las 48 selecciones avanzan en sus campamentos base, analizan sus cronogramas, ajustan modos de trabajo, se alistan para dar el golpe, cumplir con el favoritismo y no fallar en la máxima cita del balompié global.

Estados Unidos baja de la nube a Paraguay: inesperado resultado sacude el grupo D del Mundial 2026

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Tras las ceremonias de inauguración, cargadas de color, música y tradiciones, se dio comienzo al Mundial 2026 con victorias de la Selección México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, con Julián Quiñones como protagonista; luego fue el turno de Corea del Sur, que sorprendió a República Checa en el segundo turno.

Luego, el camino llevó hasta Toronto, donde la Selección Canadá debutó ante Bosnia-Herzegovina y quedó un 1-1 en el marcador. En el partido de fondo, Estados Unidos cumplió con el mejor debut posible y en Los Ángeles hizo ver mal a Paraguay y le goleó 4-1.

Ahora, el turno es para la primera potencia, la Selección Brasil, que se medirá a Marruecos en uno de los juegos más esperados de la Copa del Mundo.

Suiza y Catar también saldrán a la cancha, así como Escocia y Haití, que le dará debut a otro colombiano en el Mundial 2026. Para rematar la jornada con cuatro partidos, Turquía se medirá con Australia en Canadá.

Catar vs. Suiza (Grupo B)

Hora de Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Levi’s Stadium – Santa Clara, California, EE. UU.

Levi’s Stadium – Santa Clara, California, EE. UU. Dónde ver en TV y streaming (Colombia):

DSports (canales 610/1610 en DirecTV). Win Sports / Win Sports+ . DGO / Win Sports Online (plataformas de streaming oficiales). Paramount+ (disponible por su acuerdo de retransmisión con DSports). Amazon Prime (disponible por su acuerdo de retransmisión con DSports). DAZN.



Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

Hora de Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: MetLife Stadium – East Rutherford, New Jersey, EE. UU.

MetLife Stadium – East Rutherford, New Jersey, EE. UU. Dónde ver en TV y streaming (Colombia):

Gol Caracol (Caracol TV) y Canal RCN. DSports (canales 610/1610 en DirecTV). Disney+ (Plan premium) DGO, DITU y RCN APP. Paramount+.



Haití vs. Escocia (Grupo C)

Hora de Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estadio: Gillette Stadium – Foxborough, Boston, Massachussets EE. UU.

Gillette Stadium – Foxborough, Boston, Massachussets EE. UU. Dónde ver en TV y streaming (Colombia):

DSports (canales 610/1610 en DirecTV). DGO. Paramount+.



Australia vs. Turquía (Grupo D)