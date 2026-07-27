Inteligencia artificial predice cómo le irá a Millonarios en la Liga Betplay: hay sorpresas

La Liga Betplay enciende motores en este segundo semestre, luego del título del Junior de Barranquilla tras vencer a Atlético Nacional en la final en junio pasado y el Mundial 2026. Ya se jugó la primera fecha con un solo partido aplazado. Millonarios debutó ante su gente en el estadio El Campín de Bogotá.

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Por la fecha 1, Millonarios fue local ante Atlético Bucaramanga, pero las cosas no salieron bien y el equipo azul se vio perjudicado al final con un gol de Emerson Batalla, que lo llevó a la derrota. Así, el equipo azul sufrió una derrota por 1-0 y registró su primera caída de la temporada.

La preocupación crece entre la hinchada de Millonarios y las críticas contra el técnico Fabián Bustos aumentan en redes sociales. Incluso, algunos aficionados ya plantean la posibilidad de una salida del entrenador si los resultados no mejoran en los próximos días.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. Foto: Pantallazo Youtube

Esta derrota modifica parcialmente la proyección de la inteligencia artificial para Millonarios en el segundo semestre. En una consulta a ChatGPT, el equipo azul obtiene un panorama relativamente favorable, aunque también aparecen señales de alerta. Según la IA, el conjunto Embajador tendría una probabilidad máxima del 20 % de ser campeón.

¿Cómo le irá a Millonarios en el segundo semestre?

Cabe recordar que Millonarios únicamente tendrá competencias nacionales, luego de su eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo tiene la presión de buscar el título de la Liga BetPlay y espera rival en la Copa Colombia, que podría ser Junior de Barranquilla.

“Lo que más me llamó la atención del partido es que Millonarios volvió a mostrar un problema que ya arrastraba desde el semestre anterior: tuvo control del juego durante varios tramos, generó algunas oportunidades, pero le faltó contundencia”, señala el análisis de ChatGPT.

Dimayor y Millonarios Foto: Dimayor y @MillosFCoficial (Diseño Semana)

Tras esto, la IA lanzó la predicción para el equipo azul, no sin antes enumerar sus preocupaciones por Millonarios: La eficacia (falta de definición), presión del entorno (críticas de la hinchada) y generación ofensiva (táctica del DT). Sobre un porcentaje de 100 puntos, así los distribuyó.

Clasificar a cuadrangulares: 80-85%

Llegar a la final: 35-40%

Ser campeón: 18-20%

Pronóstico más profundo sobre Millonarios

ChatGPT insiste en algo que debería pasar para que Millonarios vuelva a ser favorito: “Que el equipo sume al menos 7 u 8 puntos en las próximas cuatro fechas. Si eso ocurre, la derrota con Bucaramanga quedará como un tropiezo aislado”.

“No obstante, después de ver la primera fecha, ya no lo ubicaría entre los dos máximos candidatos al título. Lo pondría en un segundo escalón de aspirantes, junto a otros equipos fuertes del torneo. Si mejora la definición, puede volver a meterse en la conversación por la estrella; si no, corre el riesgo de repetir un semestre competitivo, pero insuficiente en los partidos decisivos”, agregó ChatGPT.