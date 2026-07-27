Apple ya tiene el mayor reto para sus gafas inteligentes: llegarían con un cambio clave para proteger la privacidad

Uno de los mayores desafíos que enfrentará Apple con sus futuras gafas inteligentes será superar las preocupaciones sobre la privacidad que han generado dispositivos similares, como las gafas de Meta. La desconfianza hacia este tipo de tecnología ha llevado incluso a que su uso esté prohibido en algunos espacios públicos, entre ellos juzgados, baños, áreas infantiles y ciertos casinos.

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Así lo reveló el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On, donde explicó que este será uno de los principales retos para las gafas inteligentes de Apple, conocidas internamente con el nombre en clave N50. Según sus previsiones, la compañía las presentaría durante la WWDC de junio de 2027, con un lanzamiento previsto para finales de ese mismo año.

De acuerdo con Gurman, el desarrollo del dispositivo se ha visto condicionado por el rechazo que han despertado las gafas inteligentes entre parte del público, especialmente tras las polémicas relacionadas con los modelos de Meta. Esa percepción ha motivado restricciones en lugares como los tribunales de Nueva York y en espacios de los cruceros de Royal Caribbean, donde están prohibidas en baños, áreas infantiles y casinos.

Ante este panorama, el equipo de Vision encargado del desarrollo del dispositivo ha convertido la privacidad en su máxima prioridad. El objetivo es reducir la desconfianza que generan estos dispositivos equipados con cámaras y ofrecer mayores garantías a los usuarios y a las personas que los rodean.

Uno de los principales motivos de preocupación es que muchas personas no pueden saber con certeza si las gafas están grabando o no. Esa incertidumbre se ha visto reforzada por casos en los que algunos usuarios modificaron las gafas de Meta para ocultar el LED que indica cuándo se está grabando un video.

Apple enfrenta un importante desafío con sus futuras gafas inteligentes debido a las preocupaciones sobre la privacidad. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Aunque Meta implementó medidas para impedir la grabación cuando el indicador luminoso ha sido manipulado, las dudas sobre la privacidad continúan. Este escenario representa un desafío importante para Apple, que planea apostar con fuerza por esta categoría de dispositivos en 2027, un año especialmente significativo para la compañía al coincidir con el vigésimo aniversario del iPhone.

Para afrontar estas preocupaciones, Apple estaría evaluando varias soluciones. Entre ellas se encuentra priorizar el procesamiento local de la información en el propio dispositivo, eliminar funciones de reconocimiento facial e incorporar nuevas herramientas de privacidad, tanto de hardware como de software, que no están presentes en otros productos de la marca.

Incluso, según Gurman, la empresa ya trabaja con un prototipo completamente libre de cámaras que mantendría muchas de las funciones previstas. También desarrolla otra versión en la que el sistema de cámaras solo serviría para analizar el entorno y permitir consultas mediante inteligencia artificial, sin ofrecer la posibilidad de tomar fotografías o grabar videos. El concepto sería similar al de los futuros AirPods con cámara en los que Apple también trabaja, orientados a potenciar las funciones de inteligencia visual del iPhone.

Uno de los problemas es que muchas personas no saben cuándo unas gafas inteligentes están grabando. Foto: Getty Images

La compañía es consciente de que necesitará varios años para perfeccionar el software, definir nuevas políticas de uso y trabajar junto con los reguladores para garantizar una experiencia más segura. Sin embargo, reconoce que ninguna de estas medidas podrá impedir por completo el uso indebido que algunos usuarios puedan hacer del dispositivo.

Si Apple logra superar estas barreras y convertir sus gafas inteligentes en un éxito comercial, los usuarios podrían acceder a una experiencia completamente manos libres para interactuar con Siri, escuchar música, realizar llamadas y utilizar otras funciones durante toda la jornada gracias a una autonomía diseñada para ofrecer un uso prolongado.

*Con información de Europa Press