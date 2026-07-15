Adiós a las estafas: Apple prepara nueva función para alertar sobre mensajes maliciosos antes de que haga clic en ellos

Los mensajes de texto, los correos electrónicos y las aplicaciones de mensajería se han convertido en una de las principales herramientas que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a las personas. A través de enlaces fraudulentos, ofertas inexistentes o falsas alertas de urgencia, buscan que las víctimas entreguen información personal, credenciales de acceso o datos financieros.

La insólita llamada que delincuentes están haciendo por estos días para estafarlo: si responde, evite decir estas palabras

Con millones de usuarios de iPhone en todo el mundo, Apple ha hecho de la seguridad uno de los pilares de su ecosistema. La compañía reconoce que los mensajes maliciosos son una de las principales vías de entrada para ataques de phishing, robo de información y otras modalidades de fraude digital.

Con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios, la empresa ha desarrollado nuevas herramientas para dificultar las acciones de los ciberdelincuentes. Una de las más recientes consiste en una función de iOS que notificará cuando el sistema detecte un mensaje potencialmente malicioso, de manera que el usuario pueda identificar el riesgo y, si lo desea, compartirlo con Apple para contribuir a mejorar los mecanismos de detección.

Apple fortalecerá la protección del iPhone con alertas para identificar mensajes maliciosos. Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía de Cupertino trabaja en una alerta que advertirá cuando un mensaje provenga de un remitente sospechoso y pueda representar un riesgo para la privacidad o la seguridad del dispositivo, ya sea mediante un intento de phishing o cualquier otra modalidad de estafa.

La función, denominada “Mensaje malicioso detectado”, fue incorporada en la Beta 5 de iOS 26.6 y fue descubierta por la desarrolladora conocida como Bones (@limpless_skelly), quien compartió la novedad en la red social X.

Su nueva función avisará antes de abrir un mensaje malicioso. Foto: Getty Images

Además de advertir sobre el posible riesgo, la herramienta permitirá enviar el mensaje sospechoso a Apple para que la compañía lo analice y fortalezca sus sistemas de protección. Sin embargo, la función no bloqueará automáticamente el contenido ni impedirá que el remitente vuelva a comunicarse con el usuario.

Se espera que la actualización iOS 26.6 esté disponible para los usuarios de iPhone a finales de julio.

*Con información de Europa Press