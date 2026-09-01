Ojo con abrir fotos de única visualización en WhatsApp: expertos alertan sobre el peligro que esconden

Los ciberdelincuentes encontraron una nueva forma de aprovechar una función de WhatsApp para extorsionar a sus víctimas. Se trata de las fotos de visualización única, una herramienta que les permite enviar imágenes comprometedoras y, una vez el usuario las abre, utilizar ese hecho para amenazarlo y exigirle dinero con el argumento de “no tomar represalias”.

El grave error que podría dejarlo sin cuenta de WhatsApp: esto es lo que debe hacer para evitarlo

Esta función está disponible en la aplicación desde 2021 y fue diseñada para reforzar la privacidad. Permite compartir fotografías o videos que desaparecen automáticamente después de ser vistos una sola vez, sin quedar almacenados en el chat del destinatario.

Sin embargo, lo que nació como una medida para proteger la información personal también comenzó a ser aprovechado por los estafadores. Al ocultar el contenido hasta el momento de abrir la imagen, estos mensajes despiertan la curiosidad de las personas y se convierten en un anzuelo para ejecutar la estafa.

La Policía Nacional alertó sobre esta modalidad a través de una publicación en la red social X. Según explicó, si una persona recibe una foto de visualización única desde un número desconocido, lo más recomendable es no abrirla ni responder los mensajes, por más curiosidad que genere.

Así funciona la estafa con fotos de visualización única en WhatsApp que termina en extorsión. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Así funciona el engaño

El fraude suele comenzar con el envío de una fotografía de visualización única que aparenta contener material sensible o comprometedor. Cuando la víctima la abre, el delincuente puede comprobar que el contenido fue visto y envía un segundo mensaje asegurando que la imagen fue enviada por error.

A partir de ese momento cambia el tono de la conversación. El criminal comienza a acusar a la persona de haber visto un contenido privado y la intimida con supuestas consecuencias legales o personales. Finalmente, exige un pago para evitar esas presuntas represalias, convirtiendo la situación en un caso de extorsión.

Tras captar la atención del usuario, el delincuente cambia completamente el tono de la conversación. Foto: Getty Images - Meta

Cómo evitar caer en esta estafa

La Policía reiteró que la mejor forma de prevenir este tipo de engaños es desconfiar de cualquier foto de visualización única enviada por números desconocidos y evitar abrir ese contenido.

Además, recomendó no responder mensajes sospechosos, aunque parezcan inofensivos, bloquear de inmediato al remitente y reportar el contacto directamente desde WhatsApp para impedir que continúe intentando engañar a otras personas.

*Con información de Europa Press