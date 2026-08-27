Elimine estos contactos de su WhatsApp: números que pueden ser un peligro; bórrelos, no los bloquee

Con el paso del tiempo, la agenda del celular puede llenarse de números que llevan meses o incluso años sin utilizarse. Aunque conservarlos parece una acción inofensiva, hay una razón por la que conviene revisar de vez en cuando la lista de contactos de WhatsApp.

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Una línea telefónica puede cambiar de dueño

Uno de los motivos para revisar los contactos está relacionado con los números que dejan de utilizarse, estos pueden ser asignoados posteriormente, esa misma línea a otra persona.

Las líneas telefónicas pueden cambiar de dueño y convertir un contacto antiguo en un dato desactualizado. Foto: Getty Images

Esto significa que un número guardado bajo el nombre de un antiguo conocido podría terminar siendo utilizado por alguien completamente diferente. Si permanece en la agenda, puede existir confusión sobre quién está realmente detrás de esa línea.

Por eso, los números que ya no cumplen ninguna función son candidatos para ser eliminados.

La privacidad también entra en juego

WhatsApp ofrece diferentes opciones para determinar quién puede consultar información del perfil, como la foto, el estado o la hora de última conexión. Lo que otras personas pueden observar depende de las opciones de privacidad seleccionadas.

Tener una agenda desactualizada puede dificultar el control sobre quiénes aparecen como contactos. Una revisión periódica permite eliminar números que ya no deberían formar parte de esa lista.

La recomendación, sin embargo, no significa que conservar un contacto permita a otra persona entrar en una cuenta o leer conversaciones privadas. Se trata de reducir contactos innecesarios y revisar qué información está disponible para ellos.

Borrar un número no es lo mismo que bloquearlo

Existe una diferencia importante entre ambas acciones. Bloquear impide que un contacto pueda comunicarse mediante WhatsApp y limita parte de la información que puede consultar, mientras que eliminarlo simplemente lo quita de la agenda.

Por eso, si se trata de un número antiguo que ya no se necesita, eliminarlo puede ser más apropiado que mantenerlo bloqueado indefinidamente.

No todos los contactos antiguos deben desaparecer de la agenda; solo aquellos que ya no tienen utilidad. Foto: Getty Images

También conviene revisar los contactos desconocidos, números duplicados y líneas pertenecientes a servicios que ya no se utilizan.

No es necesario borrar todos los contactos antiguos. La clave está en identificar aquellos que ya no tienen ninguna utilidad y eliminarlos, especialmente cuando existe la posibilidad de que el número haya pasado a manos de otra persona.