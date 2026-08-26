Vías cerradas este jueves 27 de agosto en Bogotá por la ciclovía nocturna

Este jueves, 27 de agosto, Bogotá vivirá una nueva jornada de ciclovía nocturna en la ciudad, luego de que esta haya sido aplazada semanas atrás por el devastador terremoto que sacudió a Colombia el 10 de este mismo mes. La Alcaldía especificó a través del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) que se desarrollará entre las 6 p.m. y las 11:59 p.m.

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Las autoridades confirmaron que esta nueva jornada lúdica implicará el cierre vial de las siguientes vías principales:

Carrera Séptima: Desde el sector del centro histórico hasta la zona norte.

Desde el sector del centro histórico hasta la zona norte. Avenida Boyacá: Conexión de sur a norte.

Conexión de sur a norte. Calle 116: Tramo transversal en la zona norte.

Tramo transversal en la zona norte. Avenida Calle 26 (Avenida Dorado): Conexión oriente-occidente.

La ciclovía se desarrollará entre las 6 p.m. y las 11:59 p.m. Foto: Colprensa- Cristian Bayona

Esta jornada fue denominada ‘Paseo bajo las estrellas’ y se desarrolla en el marco de la edición 29 del Festival de Verano que se celebró durante julio en Bogotá. Por ende, contará con iniciativas propias de la Secretaría de Cultura que incluyen un recorrido guiado desde la Plaza de Bolívar hasta el Parque de los Hippies, ubicado en Chapinero. Todo este recorrido se realizará por la carrera séptima.

Sin embargo, esta no es la única actividad programada. A continuación, las jornadas programadas por la Alcaldía:

Parque Santander: Estaciones interactivas e intervenciones artísticas.

Estaciones interactivas e intervenciones artísticas. Plazoleta Bulevar de San Diego: Presentaciones y activaciones culturales.

Presentaciones y activaciones culturales. Parque de los Hippies (Calle 60): Presencia de la unidad móvil CEFE Móvil, estación de serigrafía e intervenciones performáticas.

En consecuencia, desde las 6 de la tarde, los capitalinos no podrán transitar como lo hacen tradicionalmente en las avenidas principales previamente mencionadas. Los corredores que quedan disponibles con plena normalidad son:

Avenida NQS (Carrera 30)

Autopista Sur

Autopista Norte

Avenida Ciudad de Cali

Avenida de Las Américas (Calle 13)

Avenida Carrera 68

Las vías urbanas de los barrios no serán cerradas y la Secretaría de Movilidad no ha anunciado ninguna restricción especial a propósito de la ciclovía nocturna.

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Se activará un Puesto de Mando Unificado desde las 3:30 p.m.

Con el fin de garantizar la seguridad de la ciudad durante el desarrollo de esta jornada, la Alcaldía confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante la tarde del jueves para que así las autoridades se mantengan al tanto de todo lo que sucede en las calles capitalinas y que esta actividad no se convierta en una oportunidad para los delincuentes.

Este PMU será instalado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; desde allí, la Alcaldía articula capacidades tecnológicas, operativas y humanas para responder de manera coordinada a emergencias y situaciones de seguridad en Bogotá.