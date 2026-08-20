La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció nuevas medidas en dos puntos del norte de Bogotá donde fueron identificadas maniobras de riesgo por parte de algunos conductores, buscando ordenar la circulación y prevenir conflictos entre los actores viales.

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Intervención en la autopista Norte

La primera modificación se concentra en el retorno ubicado entre las calles 197 y 198. Allí, la entidad distrital instaló elementos de canalización para prohibir el paso, restringiendo así la movilidad de este importante corredor vial en donde, según el distrito, los conductores arriesgaban su vida y la de los demás actores viales.

Intervención en la autopista Norte, a la altura de las calles 197 y 198. Foto: SDM - API

Para los conductores y motociclistas que transitan habitualmente por este sector, el principal cambio será la reorganización del retorno y la necesidad de seguir el nuevo esquema de circulación dispuesto en el punto.

Movilidad insistió en que la intención de esta medida es evitar cruces peligrosos y reducir los conflictos que pueden generarse entre los diferentes actores que utilizan este tramo de la autopista Norte.

Intervención en la 26

La segunda intervención responde a un comportamiento identificado por las autoridades en otro corredor principal de la capital. De acuerdo con la secretaría, algunos conductores que venían desde la avenida La Esmeralda estaban circulando en contravía por el costado de la calle 26 para ingresar directamente a la vía principal, siendo este el punto intervenido.

Intervención en la Calle 26. Foto: SDM - API

Señalaron que esta maniobra representaba un riesgo para quienes se movilizan por la zona, por lo que las autoridades implementaron una intervención para ordenar los movimientos vehiculares y evitar que los conductores continúen haciendo cambios de trayectoria que puedan generar conflictos con otros vehículos, motocicletas y demás usuarios de la vía.

Por ahora, las intervenciones buscan modificar la forma en que se están realizando determinados movimientos vehiculares en estos sectores. Por lo que la secretaría no anunció ningún tipo de medida sancionatoria para los conductores.

La Secretaría de Movilidad aseguró que mantendrá el monitoreo para evaluar los resultados de las intervenciones y definir si es necesario implementar nuevas medidas. Calificando esta restricción como una medida preventiva, aunque no descartó medidas diferentes.

“La Secretaría continuará haciendo seguimiento al comportamiento de los usuarios en estos puntos para evaluar los resultados de las intervenciones y determinar, de ser necesario, nuevas acciones que contribuyan a una movilidad más segura para todos”, comunicó la entidad.