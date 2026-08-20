Alcaldía de Galán toma contundente decisión sobre el Desfile de Autos Clásicos ante la emergencia por terremoto en Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un importante cambio con respecto al Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que estaba programado para este próximo sábado 22 de agosto en la capital de Colombia.

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Por medio del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Movilidad, se tomó la decisión de reprogramar el evento.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán comenta que esta acción deriva de la emergencia ocasionada en el país por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varias regiones el pasado 10 de agosto de 2026.

El Distrito observó que varias de las zonas que iban a ser utilizadas para el recorrido para el desfile atravesaban zonas que hoy en día funcionan como puntos de acopio de ayuda humanitaria, donde cientos de ciudadanos recogen donaciones, alimentos y medicamentos para ser luego trasladados a los puntos más afectados de la nación.

Para poder seguir facilitando el acceso a estos puntos y no afectar la movilidad de la capital, las entidades de la alcaldía acordaron aplazar el evento para una próxima fecha que será anunciada en los siguientes días por medio de los canales oficiales. Se aclaró que el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos no será cancelado.

“Este desfile, institucionalizado mediante el Acuerdo Distrital 1006 de 2025 y que hacía parte del Festival de Verano 2026, es uno de los encuentros más esperados por la ciudadanía. Sin embargo, en las actuales circunstancias, la prioridad es contribuir a que la operación humanitaria pueda desarrollarse de manera ágil y segura”, comenta la alcaldía.

¿Cómo iba a ser el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Bogotá?

En el marco del aniversario número 488 de Bogotá, la alcaldía se estaba organizando para brindar un espacio para los amantes de vehículos de viejas épocas, esto por medio del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

El evento se iba a llevar a cabo este sábado 22 de agosto a partir de las 9:00 a. m. El punto de partida y regreso para estos coches iba a ser el parqueadero de Salitre Mágico, para posteriormente comenzar un circuito circular diseñado para conectar escenarios turísticos, deportivos y gastronómicos, como por ejemplo el parque Simón Bolívar y la Bliblioteca Virgilio Barco.

No obstante, con el terremoto registrado en el país, la Alcaldía ha priorizado la ayuda humanitaria para los damnificados, pero no duda de que para este año se pueda disfrutar del evento amado por aquellos fanáticos del sector automotriz.