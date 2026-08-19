Del transporte empresarial a la emergencia: empresa dispone vehículos usados para llevar ayuda tras el terremoto en Colombia

Dentro del marco de la emergencia ocurrida en Colombia el pasado 10 de agosto a causa de un terremoto, varias entidades han aplicado medidas humanitarias para poder atender a los ciudadanos damnificados.

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En el sector de vehículos usados, Renting Colombia, por medio de su franquicia Localiza Rent a Car, ha puesto a disposición su unidad de coches de flota sin costo alguno para poder apoyar el transporte de donaciones y elementos de primera necesidad que están siendo destinados a las zonas afectadas del país.

La entidad aclara que esta iniciativa está siendo dirigida al Gobierno Nacional, gobiernos locales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades de socorro, empresas del sector y entidades que requieran movilizar alimentos, medicamentos, agua y otros elementos que están siendo esenciales para atender la emergencia.

Renting Colombia afirma que sus acciones buscan poder priorizar aquellas regiones de la nación que hoy en día han sido las más afectadas por el terremoto, especialmente Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Renting Colombia puso a disposición vehículos de su flota para apoyar el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto. Foto: Renting Colombia - API

Durante los hechos ocurridos en el país, la compañía comenta que la solidaridad de miles de colombianos no solamente se debe ver con la recolección de ayudas, sino que también con la capacidad de movilizar de forma oportuna hasta las personas que las necesitan.

“Hoy Colombia necesita que la ayuda llegue rápido a quienes más la necesitan. Por eso ponemos, sin ningún costo, nuestra flota al servicio de las organizaciones e instituciones que están atendiendo la emergencia. Queremos aportar a que la solidaridad se traduzca en apoyo concreto para las familias afectadas”, comentó Mauricio Serna Lozano, gerente general de Renting Colombia.

¿Cómo las entidades pueden acceder al servicio de los vehículos de Renting Colombia?

Renting Colombia comentó que aquellas organizaciones interesadas en aceptar los servicios de la entidad para apoyar en la ayuda humanitaria tienen que escribir en el correo comerciallocaliza@rentingcolombia.com.

Tras elaborar por este canal, las compañías recibirán los requerimientos para poder activar aquellos vehículos que se encuentran disponibles, los cuales se encuentran apoyados por la Fundación Bancolombia.

Ayuda humanitaria tras terremoto en Colombia Foto: Suministradas

A partir de esta semana, Localiza Rent a Car ha iniciado la entrega de vehículos a organizaciones que han estado ayudando a la atención de la emergencia, permitiendo que las ayudas que han sido gestionadas lleguen a las zonas impactadas por el terremoto.

“Con esta iniciativa, Localiza Rent a Car y Renting Colombia buscan aportar desde su capacidad de movilidad a la atención de la emergencia, facilitando que las ayudas gestionadas por instituciones y organizaciones autorizadas lleguen de manera oportuna a las comunidades afectadas”, comentaron las entidades.