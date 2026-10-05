Recomendaciones de la Policía para evitar que le roben su carro o moto: “No se la pongamos fácil”

Con la meta de reducir la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la delincuencia, la Policía Nacional, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Seguridad pusieron en marcha la estrategia preventiva No se la pongamos fácil.

Persecución de película: robaron carros, retuvieron a una víctima y terminaron volcados en Tunjuelito

La iniciativa busca transformar la conducta de los conductores y motociclistas en la vía pública, concientizándolos sobre las graves implicaciones que conlleva estacionar en el espacio público o en parqueaderos que no cuentan con vigilancia formal.

Robo de carro en Bogotá puso en alerta a las autoridades: activaron un plan candado

Las cifras de las autoridades revelan que, si bien en lo corrido de este año la sustracción de automóviles cayó un 9 % y la de motos bajó un 6 %, el 72 % de los hechos se siguen cometiendo bajo la modalidad de halado.

En la práctica, siete de cada diez casos ocurren debido al descuido de los dueños que dejan sus medios de transporte parqueados en la calle.

No se la pongamos fácil: la campaña para frenar el robo de vehículos por halado Foto: Policía Nacional

Ante este panorama, la campaña plantea tres pasos esenciales: comprender el riesgo del exceso de confianza, adoptar hábitos de prevención diarios y reportar cualquier situación anómala a la línea 123.

Dispositivos y medidas de protección sugeridas

Para frenar el accionar de los delincuentes, la institución aconseja integrar soluciones mecánicas y avances tecnológicos que generen múltiples barreras de acceso:

Herramientas para automóviles: instalar geolocalización por GPS con monitoreo en tiempo real, alarmas con inmovilizador y apagado remoto. En materia mecánica, aconsejan disponer de cortacorrientes ( kill switch ), trabas para la palanca de cambios y bloqueadores metálicos en los pedales.

instalar geolocalización por GPS con monitoreo en tiempo real, alarmas con inmovilizador y apagado remoto. En materia mecánica, aconsejan disponer de cortacorrientes ( ), trabas para la palanca de cambios y bloqueadores metálicos en los pedales. Protección para motocicletas: utilizar cortaflujos electrónicos, módulos de apagado a distancia, candados de disco con alarma audible y trabas de manillar.

utilizar cortaflujos electrónicos, módulos de apagado a distancia, candados de disco con alarma audible y trabas de manillar. Desestimular la receptación: realizar el marcado de autopartes clave (espejos, tanque, tubos de escape y rines) con el fin de entorpecer el comercio ilegal de repuestos robados.

Siete de cada diez robos de carros en Bogotá ocurren en la calle: así puede prevenirlo. Foto: Policía Nacional

De igual forma, los cuadrantes de vigilancia han intensificado el patrullaje en los sectores que registran la mayor concentración de esta modalidad de delito.

Entre los barrios priorizados por las autoridades se encuentran El Tintal, Valladolid, Nuevo Techo, Tabakú Américas, Tabakú Central, Andalucía, Santa Catalina, El Vergel, Monterrey, Castilla Occidental, Nueva Castilla, Santa Paz, Timiza, Boíta, Timiza Central, Pastranita, Alamedas de Timiza, Castilla, Villa Alsacia, Condados de Castilla y Senderos de Castilla.

Balance operativo y canales de denuncia

El despliegue de los operativos de control y persecución penal en lo corrido del año 2026 arroja resultados relevantes en la capital. Los uniformados han logrado desmantelar tres organizaciones delictivas dedicadas de lleno al apoderamiento de automotores, logrando la captura de 216 personas por el robo de carros y 121 más por el hurto de motocicletas.

¡No se la pongamos fácil a los delincuentes! 70 % de los hurtos de vehículos en Bogotá ocurre por ‘halado’. La @SeguridadBOG y la Policía Nacional lanzaron su estrategia contra esta modalidad. No dejar su vehículo en la calle y utilizar sistemas de seguridad son #Prevención. https://t.co/JnG5qUaV1O — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 5, 2026

Por último, los voceros de la Policía de Bogotá recordaron a los conductores que la prevención se complementa con la denuncia inmediata. Frente a personas en actitud sospechosa merodeando vehículos, invitan a ponerse en contacto de inmediato con el CAI más cercano o la línea de emergencias 123, y en caso de ser víctima de algún delito, acudir sin demora ante la Fiscalía General de la Nación.