La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció este viernes 20 de noviembre la desaparición de cuatro comuneros indígenas, entre ellos dos mujeres en zona rural de Piendamó, Cauca.

Los hechos sucedieron luego de que estas cuatro personas exigieran a un grupo armado la liberación de una menor de edad reclutada forzosamente y de que los ilegales les exigieran dinero a cambio de su libertad y les citaran a zona rural de esa población.

“Ante esta situación, los comuneros se desplazaron hasta el lugar en una camioneta marca Chevrolet Dmax de color gris con placas CPF-408, donde presuntamente fueron retenidos, hasta el momento no se sabe el paradero de los comuneros”, dijeron desde el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Çxhab Wala Kiwe.

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La camioneta en la que se movilizaban los integrantes de la comunidad indígena tampoco aparece, lo que ha despertado la incertidumbre entre los dirigentes de la ACIN.

Las personas retenidas son: Gloria Edilma Peña Díaz, Yerlin Fernanda Lame Peña, Jhon Jairo Collo Guetoto y Edison Alexander Patiño.

“Desde el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos rechazamos contundentemente estos hechos, así como las exigencias económicas, el reclutamiento de menores de edad y las acciones de presión e intimidación ejercidas contra las familias y comunidades indígenas”, dijo la organización indígena.

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“Exigimos a la estructura armada la liberación inmediata de los cuatro comuneros, el respeto por su vida e integridad física y psicológica, y el cese de todas las acciones que atenten contra la población civil”, agregó.

En esa zona tienen presencia las disidencias al mando de Iván Mordisco, las mismas que en abril detonaron explosivos que acabaron con la vida de 22 personas, y también quienes han ejecutado reiterados ataques a los peajes y han convertido a la vía Panamericana en la más peligrosa del país.

Iván Mordisco Jefe del EMC Foto: AFP

Por último, hizo un llamado urgente a las entidades competentes y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que acompañen las gestiones humanitarias necesarias para garantizar su pronta liberación.

También que puedan retornar de manera segura al seno de sus familias y comunidad.

“¡Exigimos respeto por la vida, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas!”, puntualizó la ACIN.