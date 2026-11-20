La actriz colombiana Juana Acosta acompañó a su madre, Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, en un acontecimiento que la conectó con la historia de la nobleza española.

En Oviedo, España, la madre de la actriz colombiana fue investida como dama del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, una corporación que reúne a personas que acreditan vínculos históricos y familiares con esa región.

La ceremonia se llevó a cabo en la Capilla del Rey Casto, ubicada en la Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo, junto al Panteón de los Reyes de Asturias. Durante la jornada, 15 personas, nueve hombres y seis mujeres, prestaron juramento y recibieron las medallas corporativas que formalizaron su ingreso a la institución.

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El acto estuvo presidido por Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, duque de Anjou y consejero magistral de la corporación, quien encabezó la ceremonia en la que se incorporaron los nuevos miembros. La jornada congregó a familiares, representantes de distintas corporaciones nobiliarias y personalidades que posteriormente se trasladaron al Hotel de la Reconquista para participar en una cena de gala y en la entrega de reconocimientos anuales.

Entre las seis mujeres que ingresaron se encontraban Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, María García de Tuñón y del Valle, Marisa Bernaldo de Quirós y Fernández, Gloria Alonso-Pardo y Revenga, Salomé Casanueva y Carrete y Andrea Casanueva y Guerra. Juana Acosta acompañó a su madre durante la ceremonia, en la que la historia familiar tuvo un lugar central.

Juana Acosta acompañó a su madre, Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, durante su investidura como dama del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, en una ceremonia celebrada el 7 de noviembre en la Catedral de Oviedo, España. Su ingreso fue reconocido por sus raíces familiares en Asturias. Foto: Instagram @juana_acosta

El ingreso de Marta Lucía López de Restrepo está relacionado con sus raíces familiares en Asturias, particularmente en el municipio de Vegadeo. Según la información publicada sobre la ceremonia, su ascendencia se remonta a Alonso López de Restrepo y Méndez de Sotomayor, un militar del siglo XVII vinculado con la localidad asturiana de Restrepo.

Este vínculo genealógico constituye parte de los antecedentes que sustentaron su incorporación al Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, una entidad que tiene entre sus propósitos conservar la memoria histórica de los linajes de la región y promover el estudio de la genealogía, la heráldica y el patrimonio cultural.

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La corporación fue constituida en 1989 y funciona como una asociación sin ánimo de lucro. De acuerdo con su reseña institucional, agrupa descendientes de nobles asturianos y personas que pueden demostrar su ascendencia nobiliaria, incluso cuando esta no es originaria de Asturias, siempre que exista una relación con el principado.

Por esa razón, el reconocimiento recibido por la madre de Juana Acosta no equivale a la concesión de un título nobiliario real, como el de marquesa, condesa o duquesa. Se trata de su incorporación formal como dama a una corporación histórica de carácter nobiliario, tras acreditar los requisitos genealógicos correspondientes.

La investidura también incluyó el ingreso de nueve caballeros: Carlos Casanueva y Varas; Rafael Tovar y López-Portillo, conde de Gustarredondo; Ignacio González de Quirós e Yglesias; Lord Brennan of Bibury; Ignacio Bonasa y Alzuria; Javier Fernández y Álvarez de Tejera; Alfonso Luis González y Rodríguez de Maribona; Juan González de Quirós e Yglesias, y Frank Thomas Merten.

Durante la celebración se realizó la bendición de las medallas y el juramento de los nuevos integrantes. La ceremonia también tuvo un momento de recogimiento en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, España.

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El ingreso de Marta Lucía López de Restrepo está relacionado con sus raíces familiares en Asturias, particularmente en el municipio de Vegadeo. Según la información publicada sobre la ceremonia, su ascendencia se remonta a Alonso López de Restrepo y Méndez de Sotomayor, un militar del siglo XVII vinculado con la localidad asturiana de Restrepo. Foto: Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias

Tras la investidura, los asistentes se reunieron en el Hotel de la Reconquista, donde se desarrollaron los actos sociales y la entrega de los premios anuales de la corporación. Entre los invitados estuvieron figuras de la vida política española como Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros.