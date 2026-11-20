Alexander Haskin, conocido por haber participado en la popular serie de Netflix You, fue encontrado sin vida en el mar cerca de un muelle de Santa Mónica, en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado lunes 16 de noviembre.

El hallazgo se produjo en circunstancias que aún son objeto de investigación, según informó el Departamento de Policía de Santa Mónica. Aunque los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida, su muerte fue confirmada minutos después.

“Amé completamente”: Jennifer López destapó las lecciones que le dejaron sus cuatro divorcios y recordó a Ben Affleck

Por su parte, el diario Los Angeles Times señaló que, debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, las autoridades iniciaron una investigación con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Mientras se adelantan estas labores, su padre, Dana Haskin, recordó las últimas conversaciones que mantuvo con Alexander y señaló que, durante esos contactos, no percibió ningún comportamiento o señal que le hiciera sospechar que algo así pudiera ocurrir.

Además, lo describió como un joven “polifacético” y destacó algunos rasgos característicos de su personalidad: “Era un chico alegre”, dijo. “Le gustaba bromear y siempre se metía en líos, pero de buena manera”.

Lo que se sabe detrás de su muerte

Según informó un vocero del Departamento de Policía de Santa Mónica, en declaraciones citadas por la revista People, “las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran este hallazgo”.

Esta aclaración se realizó luego de que el medio TMZ indicara que otras fuentes vinculadas a la investigación señalan que Haskin habría saltado desde el muelle después de protagonizar una discusión con una mujer.

Sin embargo, por ahora, esta versión forma parte de las investigaciones que se encuentran adelantando las autoridades para determinar qué fue lo que sucedió.

Tras confirmar el fallecimiento del artista de 38 años, la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles aseguró que avanzarían en los procedimientos requeridos para esclarecer cuál fue la causa de su deceso.

Por esta razón, hasta el momento las autoridades no han establecido una causa definitiva de su fallecimiento, por lo que se espera que los resultados de los procedimientos forenses y los avances de la investigación permitan esclarecer con mayor precisión las circunstancias que provocaron su muerte.

Las actuaciones más recordadas de Alexander Haskin

Además de participar en la exitosa serie You, durante su trayectoria Haskin también ganó reconocimiento por sus apariciones en The Rookie, una producción policial de ABC que también cautivó a los espectadores.

Peter Manjarrés destapó verdad sobre su relación con Silvestre Dangond tras años de rumores sobre supuesta enemistad

Entre los aspectos más destacados de su vida personal, se conoce que Alexander Haskin creció en Long Beach, California, ciudad en la que transcurrieron sus primeros años de vida y donde comenzó sus estudios musicales en Long Beach City College.

Sin embargo, con el paso de los años, su vida tomó un camino distinto al incorporarse a las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde prestó servicio militar y donde estuvo asignado principalmente en Denver.