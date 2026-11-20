La danza puede ser mucho más que una expresión artística. Para Antonina Canal, también es una forma de reconocerse, recuperar la confianza y encontrar un espacio propio en medio de las exigencias de la vida cotidiana. Esa convicción ha acompañado sus 35 años de trabajo con la danza árabe en Colombia, una trayectoria que ahora celebra con dos proyectos que reflejan las distintas dimensiones de su carrera: el espectáculo ‘Habibi, una historia de amor oriental’, y el lanzamiento de ‘Agenda Diosa Mujer Radiante 2027’, su libro número 15.

Canal, propulsora de la danza oriental en el país, fundó en 1999 la academia Prem Shakti con una intención que iba más allá de formar bailarinas. Su propósito era acercar a las mujeres a las tradiciones de la danza egipcia, árabe e hindú, pero también explorar sus posibilidades como herramienta de bienestar. Desde su experiencia como terapeuta holística, encontró en el movimiento una manera de trabajar aspectos como la autoestima, la expresión corporal y el manejo del estrés.

De allí surgió el sistema Prem Shakti, una propuesta que integra danza oriental y movimiento consciente. La academia, explica, busca que mujeres de distintas edades, contextos y condiciones encuentren un lugar para expresarse sin las exigencias estéticas que suelen acompañar algunas prácticas artísticas. En su espectáculo participarán alumnas cuyas edades van de los cuatro a los 76 años.

Anuel AA no hará su concierto este domingo 22 de noviembre en Medellín: revelan por qué lo aplazaron y cómo recuperar el dinero

Antonina Canal celebra 35 años de trayectoria en la danza árabe en Colombia con ‘Habibi’, un espectáculo que reúne a más de 200 bailarinas, y presenta su libro número 15, ‘Agenda Diosa Mujer Radiante 2027’. Foto: Andrés Reina

”Es un espacio donde no hay límite de edad, talla, raza, profesión o camino de vida. Es un espacio muy sanador donde, a través de la danza y el movimiento, se promueve la autoestima, el amor propio y la liberación de estrés”, asegura Canal.

La artista considera que esa dimensión cobra especial importancia en una época en la que buena parte de la vida transcurre frente a pantallas y entre responsabilidades laborales, familiares y personales. En su lectura, el cuerpo también necesita espacios de expresión que rompan con la rutina y permitan pasar de la actividad mental constante a la experiencia física y emocional.

Esa filosofía será uno de los ejes de ‘Habibi, una historia de amor oriental’, el montaje con el que celebrará su trayectoria el domingo 29 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en el Teatro Santa Fe de Bogotá. La puesta en escena propone un recorrido por diferentes tradiciones y ritmos de Egipto, Turquía e India, además de incorporar fusiones contemporáneas como tango árabe, flamenco árabe y salsa árabe.

ChocQuibTown anuncia su regreso musical con ‘Trinidad I’, un reencuentro marcado por el amor y las segundas oportunidades

Según explicó Canal, el espectáculo contará con cerca de 300 bailarinas y más de 150 cambios de vestuario. La dimensión del montaje no está solamente en su despliegue escénico: detrás de los trajes también hay una apuesta social. La artista señaló que algunas de las prendas han sido elaboradas por mujeres vulnerables y cabezas de familia de Bogotá, vinculadas a un proyecto de confección que busca generar oportunidades económicas.

Antonina Canal celebra 35 años de trayectoria en la danza árabe en Colombia con ‘Habibi’, un espectáculo que reúne a más de 200 bailarinas, y presenta su libro número 15, ‘Agenda Diosa Mujer Radiante 2027’. Foto: Andrés Reina

”Hemos trabajado con mujeres vulnerables, cabezas de familia, entonces también es una economía 360 sostenible donde, a través de la danza, el arte y la cultura, también estamos apoyando una economía sostenible”, explicó.

La propuesta también busca ampliar la conversación sobre los diferentes papeles que desempeñan las mujeres y la posibilidad de no reducir su identidad a uno solo. Para Canal, la danza permite explorar distintas facetas de la feminidad, desde la maternidad y la vida profesional hasta la sensualidad, la fuerza y la creatividad.

”Es un homenaje a todas las mujeres que nos habitan: la mujer, la madre, la hija, la esposa, la profesional, la mujer guerrera, la mujer maga; cómo nunca dejar de expresar todas las aristas de nuestra diosa”, afirmó.

Pero la celebración de sus 35 años no se limita al escenario. El miércoles 25 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, la artista presentará en la Librería Lerner de Bogotá su publicación número 15: ‘Agenda Diosa Mujer Radiante 2027’, que llega a su sexta edición. Publicada por la editorial Sin Fronteras, la obra está concebida como una herramienta de organización y acompañamiento personal para quienes buscan planear sus actividades y establecer propósitos a lo largo del año.

Reykon sorprendió con millonarios regalos a sus invitados en conciertos en Bogotá: mandó a fabricar exclusivas joyas

”Es un libro realmente de acompañamiento diario para las mujeres, para organizar sus días, sus semanas y sus meses con propósito, con intención“ explicó. Cada mes, agregó, tiene una temática, una diosa de inspiración y ejercicios orientados al empoderamiento y al reconocimiento personal.

Uno de los aspectos que destaca es la invitación a recuperar la escritura a mano en medio de una cotidianidad dominada por los dispositivos digitales. Para Canal, escribir permite detenerse, poner en palabras los objetivos y dedicar tiempo a revisar las propias decisiones. La agenda también plantea un mensaje de sororidad que atraviesa buena parte de su trabajo: ”Juntas somos más poderosas, que vinimos a compartir y no a competir”.

La publicación incluye una lectura numerológica de 2027, al que Canal interpreta como un año asociado al número 11 y a la intención. Estas referencias corresponden a su enfoque espiritual y no a predicciones verificables, pero permiten entender la perspectiva desde la cual construye sus propuestas editoriales.

Julioprofe contó por qué ha estado ausente de las redes sociales: está recibiendo amenazas junto a su familia

Antonina Canal celebra 35 años de trayectoria en la danza árabe en Colombia con ‘Habibi’, un espectáculo que reúne a más de 200 bailarinas, y presenta su libro número 15, ‘Agenda Diosa Mujer Radiante 2027’. Foto: Andrés Reina

Sobre qué consejo les daría a las mujeres que buscan reencontrarse consigo mismas, Canal respondió con dos palabras: gratitud y movimiento. ”La gratitud es un imán para crear milagros; agradecer todo lo que nos sucede, lo bueno, lo regular, lo no tan bueno, porque siempre hay una enseñanza detrás de todo lo que nos sucede. Y segundo, definitivo, bailar”, sostuvo.

Y añadió una frase que resume la filosofía que ha defendido durante más de tres décadas: ”Es mejor estar feliz y descoordinada que perfecta y rígida”. Para ella, bailar permite dejar de lado, al menos por un momento, las preocupaciones y las exigencias externas para concentrarse en sentir.