A Juan Fernando Quintero se le relacionó en las últimas horas con un posible regreso a River Plate para lo que sería su cuarto periodo en el gigante de Argentina.

Medios del país de donde es el cuadro millonario con ello encendieron las alarmas en Colombia y más especialmente en Independiente Medellín, a donde el volante regresó hace unos meses nada más.

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Rápidamente, se buscó una fuente cercana al jugador para que se hiciera cargo de dicho rumor. El periodista Germán García Grova, de TyC Sports, contactó al representante de Quintero, Rodrigo Riep, quien respondió con claridad.

“No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”, zanjó sin rodeos.

Así pues, el humo que se desató en las primeras horas del viernes muy rápidamente dejó de transitar en el ambiente tanto colombiano como argentino.

Convocado vs. Independiente Santa Fe

A lo largo de dos meses, Juanfer Quintero se ausentó del Medellín. Una lesión sufrida el pasado 22 de septiembre que comprometió el recto femoral izquierdo hizo que fuese ausente gran parte de la fase regular de Liga BetPlay 2026-II.

Al mediocampista no se le apuró para que volviera y tuviera una recaída; más bien lo que se buscó fue hacer una recuperación óptima, con la paciencia necesaria para que llegara a las finales al 100 % de sus condiciones.

Y así parece haber sido, pues en las últimas horas su nombre se vio en el listado de convocados para la fecha 1 de los cuadrangulares finales contra Independiente Santa Fe. Dicho partido previsto para este viernes se jugará desde las 4:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

De momento se desconoce si Amaranto Perea lo usará desde el arranque, o por el contrario lo reservará en el banco de suplentes para darle minutos en el remate del juego.

Para el DIM, esa recuperación de Quintero justo para la disputa de las finales se convierte en un refuerzo de lujo tras el sorteo y saber que quedaron en el mismo cuadrangular con Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Santa Fe.

Juan Fernando Quintero poco y nada ha jugado desde su regreso al Medellín. Foto: @DIM_Oficial

Presidente de Medellín habla de la renovación

Recientemente, el presidente del club, Daniel Ossa Giraldo, se pronunció al respecto al decir: “Es el deseo de él. Vamos evaluando paso a paso”.

Ante un deseo de Quintero por quedarse tres años más, la voz oficial no se quiso comprometer con ello: “Que sea lo más conveniente para él y para el equipo”.

Daniel Ossa, Juan Fernando Quintero y Cristian Marrugo en la presentación del jugador en DIM Foto: Captura a foto del @DIM_Oficial

Valga recordar que, en principio, JuanFer firmó apenas por un año con el poderoso. El pasado 10 de agosto fue cuando se dio por oficial el inicio del contrato y va hasta el 30 de junio de 2027.

La falta de continuidad de Quintero durante el segundo semestre le ha impedido al mediocampista jugar más, a la par de que no da garantías a la dirigencia del Medellín para pensar en una extensión de contrato. Apenas registra cinco partidos, donde logró aportar con un gol y la misma cantidad de anotaciones.