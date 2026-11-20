El Real Madrid se aseguró la continuidad de dos figuras para los próximos años. A través de sus medios oficiales, el cuadro blanco dio a conocer que su portero titular, Thibaut Courtois, extendió el vínculo que tenía con el equipo por dos años más.

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Dicho guardameta, que es prenda de garantía para el merengue, permanecerá como una de las piezas más importantes del proyecto que tiene a José Mourinho como DT y busca nuevamente ser campeón en España, así como de la Champions League.

Por medio de un comunicado los españoles anunciaron: “Real Madrid C. F. y Thibaut Courtois han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2028″.

“Thibaut Courtois llegó al Real Madrid en 2018. En sus nueve temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 348 partidos, y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”, reseñan de la destacada carrera del belga.

“Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo”, agradecen.

Y recopilan sus logros junto a su país: “Es internacional con Bélgica, selección con la que ha jugado 115 partidos hasta el momento.

A nivel individual, Thibaut Courtois ha ganado el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el Premio The Best al Portero de la FIFA en 2018, el Trofeo Yashin en 2022 y el Trofeo Zamora en 2014. Además, fue incluido 2 veces en el Once Mundial FIFA 2022 y 2023 y designado como el Mejor Jugador de la Final de la Champions en París 2022, la Decimocuarta del Real Madrid”, cierran.

Otros dos hasta 2031

Aunque el comunicado no haya salido formalmente para dar por confirmada dicha información, el periodista Fabrizio Romano ha señalado en las últimas horas que otros dos nombres del plantel blanco ampliarían su estancia en el club hasta 2031.

Uno de ellos es Brahim Díaz, quien “ha firmado un nuevo contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031, comunicado oficial del club a continuación. El acuerdo verbal se cerró desde julio y todo listo para los pasos formales”, sentenció el comunicador italiano.

El otro es el capitán y figura sudamericana de Uruguay, Federico Valverde.

Sobre este también se asegura que ya tiene todo acordado para estampar una nueva firma que lo refrende en el Real Madrid por cinco años más.

De vuelta al ruedo

Dichas noticias del todopoderoso conjunto de Madrid se producen a pocos meses del fin del año y un día antes de su regreso a la competencia tras la fecha Fifa de noviembre.

Real Madrid le sigue la pista al Barcelona en la tabla de LaLiga. Foto: Getty Images.

Este sábado desde las 3:00 p.m., los dirigidos por Mourinho reciben en el Santiago Bernabéu al Celta de Vigo en el marco de la fecha 13 de LaLiga española.

Con 30 puntos sumados, el Real es segundo en la tabla de posiciones, a tan solo tres del Barcelona, que este fin de semana visita al Villarreal FC.