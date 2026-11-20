Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta fueron los dos jugadores lesionados de la Selección Colombia durante la fecha FIFA. El defensor caucano salió en el primer tiempo contra Chile acusando molestias en el hombro, mientras que su compañero sufrió una distensión en la rodilla izquierda.

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De regreso en Turquía, Dávinson se sometió a una resonancia magnética que arrojó resultados positivos para jugar este fin de semana frente a Samsunspor por la Superliga Turca.

“En el partido que Colombia disputó contra Chile, Dávinson Sánchez, quien sufrió un golpe en el hombro izquierdo y en las pruebas de resonancia magnética se detectó un esguince (distensión y sangrado) en los ligamentos de la articulación del hombro”, apuntó el comunicado oficial de Galatasaray.

Afortunadamente, el defensor colombiano ya pudo reincorporarse al trabajo grupal. “Participó en la sesión completa de entrenamiento con el equipo tras los tratamientos de ayer y hoy”, agregó el club de Estambul.

En ese orden de ideas, Dávinson debería estar disponible para la convocatoria al partido ante Samsunspor. Galatasaray marcha líder del campeonato y no puede relajarse si quiere asegurar el título cuanto antes.

Las declaraciones de Dávinson

Antes de conocer el diagnóstico oficial, Dávinson Sánchez ya había hablado sobre la jugada que se dio al minuto ocho del amistoso en el Estadio Monumental de Santiago. “Hablé con el médico y quería probar. Quería saber si tenía sensaciones buenas o si era mejor decir ‘no’. Pero nada, fue todo por precaución; con el pasar de los días recobraré la fuerza y movilidad. El cuerpo técnico y médico se comunicaron y todo fue precaución”, expresó.

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El caucano trató de seguir jugando para aprovechar los minutos con la Selección Colombia; sin embargo, al 24′ salió de la cancha dejando su lugar para Jhon Janer Lucumí.

Dávinson venía de ser uno de los mejores jugadores de la cancha en el partido contra Chile en el Pascual Guerrero de Cali. Tras el retiro de James Rodríguez, recibió la cinta de capitán y, de momento, ha cumplido en ese rol como líder dentro de la cancha.

Más allá de que Néstor Lorenzo ha decidido hacer rotaciones y probar nuevos jugadores, Sánchez es una pieza inamovible en la zaga central y quienes han rotado son sus compañeros. En las últimas citaciones ha compartido dupla con Lucumí y Kevin Andrade.

Si está en plenitud de condiciones físicas, el zaguero de Galatasaray se perfila para ser convocado en la fecha FIFA de marzo. Para esa citación todavía no hay rivales confirmados, pues las selecciones sudamericanas están a la espera de conocer el fixture de las eliminatorias al Mundial 2030.