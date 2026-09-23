La Selección Colombia tiene nuevo capitán: Lorenzo nombró al heredero de James Rodríguez

Arrancan las decisiones en la renovada Selección Colombia. Una de ellas es el nuevo capitán de la Tricolor, pues, con el retiro de James Rodríguez, la cinta quedó libre.

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El propio entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hizo pública su decisión sobre quién portará ahora la cinta de capitán.

Así las cosas, oficialmente, Néstor Lorenzo nombró a Dávinson Sánchez como el nuevo capitán de la Selección Colombia, según indicó en una entrevista con Deportes RCN.

Dávinson Sánchez, el nuevo capitán de la Selección Colombia

“Hay varios jugadores que tienen experiencia, que han vivido varios Mundiales; algunos están dentro del grupo ahora y otros no están por descanso. Ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado, y la cinta va a ser para él”, sentenció Lorenzo.

Dávinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia. Foto: ISI Photos via Getty Images

Dávinson Sánchez, de 30 años, juega en Galatasaray de Turquía y tiene un amplio recorrido con la Selección Colombia: Mundiales, Copas América, eliminatorias y más.

Ahora, las buenas actuaciones respaldan a Sánchez, más allá de su recorrido. De hecho, viene de ser uno de los mejores jugadores del combinado tricolor en el Mundial 2026.

Eso quiere decir que, seguramente, Dávinson Sánchez estrenará la cinta como nuevo capitán de la Selección Colombia en el partido contra México.

Dicho partido entre los cafeteros y la Tri será el sábado, 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, a partir de las 8:00 p. m.

La Selección Colombia también estrena 10

Otro tema importante, en cuanto a la actualidad de la Selección Colombia, es quién va a portar la número 10 ahora. Con la salida de James, el dorsal también queda libre.

Como Juan Fernando Quintero también dio un paso al costado, y Luis Díaz no fue convocado en esta oportunidad, surgió la pregunta: ¿habrá un nuevo 10 en Colombia?

La respuesta es sí, y el propio Lorenzo lo confirmó en rueda de prensa: “Estuve pensando en llamar al Pibe Valderrama (risas). Seguramente la camiseta 10 se va a usar, y es una camiseta honorable para la Selección Colombia”, dijo Lorenzo.

🎥"La camiseta #10 se va a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

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Y añadió: “Estuve pensando en llamar al Pibe Valderrama (risas). Seguramente la camiseta 10 se va a usar, y es una camiseta honorable para la Selección Colombia”.