‘Blooper’ de Luisa Agudelo condena a Colombia: se equivocó y Corea del Norte le pasó factura

Tal como le había sucedido en el primer partido frente a Costa Rica, la arquera Luisa Agudelo volvió a quedar comprometida en el partido de Colombia vs. Corea del Norte por las semifinales del Mundial Femenino Sub-20.

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Sobre los 28 minutos del partido, cayó un centro desde el costado izquierdo que parecía perderse por la parte lateral del arco. Sin embargo, Agudelo puso las manos y dejó el rebote dentro del área chica.

Fernanda Viáfara trató de rechazar sin éxito porque la pelota pegó en su compañera Mercedes Martínez. Esa sucesión de errores fue aprovechada por Pak Ok-I, quien remató con libertad debajo del arco y mandó a guardar el primero de la tarde para las norcoreanas.

¡GOL DE COREA DEL NORTE!



Colombia no pudo despejar la pelota y Pak Ok I la empujó para el 1-0 en el #Sub20FemeninoEnDSPORTS. #U20WWC



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La situación se puso más oscura para la Selección Colombia al minuto 35, cuando Choe Rim-Jong ganó un cabezazo en el segundo palo y mandó a guardar el segundo gol de Corea del Norte.

Luisa Agudelo esta vez sí estaba bien ubicada, pero su manotazo no alcanzó para evitar la caída del arco tricolor. En cuestión de siete minutos, el seleccionado asiático logró inclinar la balanza a su favor y poner terreno de distancia sobre las ‘superpoderosas’.

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El planteamiento de Carlos Paniagua, DT de Colombia, no salió como esperaba. La idea era replegarse y salir en transición rápida al ataque, pero sus dirigidas tuvieron pocas opciones de llegar al arco rival defendido por Pak Ju-Gyong.

La clave de esta semifinal era mantener el arco en cero por el mayor tiempo posible, teniendo en cuenta que ya se habían enfrentado en fase de grupos y Corea del Norte había mostrado su poderío con una contundente victoria por 3-0.

Jugadoras de Corea del Norte celebran uno de sus goles frente a Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

Corea del Norte, imparable

Las jugadoras de la Selección Colombia ya estaban avisadas sobre el espectacular rendimiento ofensivo de Corea del Norte, que en esta edición del Mundial Femenino Sub-20 pasó por encima de todos sus rivales.

En el debut vencieron con solvencia a Portugal (2-0), luego golearon a Costa Rica en el segundo partido (4-0) y ante Colombia tampoco habían dejado lugar a dudas (3-0). En la fase de octavos de final pasaron trabajos para eliminar a Japón (2-0) y en cuartos tuvieron idéntico resultado ante Canadá (2-0).

La FIFA le daba favoritismo a Corea del Norte sobre la Selección Colombia, destacando su capacidad para marcar en el arco rival y sobre todo para defenderse. A esta semifinal llegaron sin haber recibido goles en contra, muestra del gran trabajo hecho por el director técnico Han Chol-Hak.

Cabe recordar que las norcoreanas son campeonas vigentes de la categoría Sub-20 y asistieron a la cita orbital en Polonia con la esperanza de retener el título.