Lista de partidos que se perderá Alfredo Morelos: su lesión perjudica a Atlético Nacional

Atlético Nacional no podrá contar con Alfredo Morelos para el partido ante Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay. El delantero cordobés estuvo ausente frente a Llaneros y se realizó exámenes médicos para determinar el alcance de su problema en los isquiotibiales de la pierna derecha.

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De acuerdo a las declaraciones del técnico Lucas González, serán entre 3 y 4 semanas de baja para Morelos. Eso significa que se perderá varios partidos importantes para asegurar la clasificación a los cuadrangulares.

Teniendo en cuenta que volvería a mediados de octubre, esta es la lista de partidos que se perderá:

Atlético Nacional vs. Millonarios - Liga BetPlay (23 de septiembre)

- Liga BetPlay (23 de septiembre) Atlético Nacional vs. Chapecoense - Amistoso (26 de septiembre)

- Amistoso (26 de septiembre) Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla - Liga BetPlay (30 de septiembre)

- Liga BetPlay (30 de septiembre) Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - Liga BetPlay (7 de octubre)

- Liga BetPlay (7 de octubre) Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto - Liga Betplay (10 de octubre)

En duda queda el partido frente a Boyacá Chico programado para el 17 de octubre y la eliminatoria de cuartos de final contra Independiente Medellín o Deportivo Pasto (14 de octubre). Todo depende de su evolución, que será determinada por el cuerpo médico con el paso de los días.

Alfredo Morelos celebrando la clasificación de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

¿Qué le pasó a Alfredo Morelos?

Según el parte médico oficial de Atlético Nacional, emitido antes de la visita a Llaneros en Villavicencio, Alfredo Morelos sufre una “lesión muscular de isquiotibiales de la pierna derecha”.

El ‘Búfalo’ no estaba descartado oficialmente para el clásico contra Millonarios; sin embargo, el técnico Lucas González se encargó de confirmar que Morelos estará fuera de las canchas durante casi un mes.

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La responsabilidad de los goles recae entonces sobre Cristian ‘Chicho’ Arango, quien ha venido siendo titular en los últimos partidos. El delantero antioqueño está en deuda con la afición del conjunto verdolaga, que espera verlo destaparse este jueves en el Atanasio Girardot.

Alfredo Morelos lleva un par de años siendo pieza clave para el andamiaje ofensivo de Atlético Nacional. El cordobés fue titular indiscutible bajo las órdenes de Efraín Juárez, luego se ganó el puesto con Javier Gandolfi y también recibió el espaldarazo de Diego Arias.

A mediados de este año recibió una ola de críticas por el penal que falló en la final ante Junior de Barranquilla y un gran sector de la hinchada pidió su salida, pero Nacional le dio el voto de confianza para el nuevo proceso bajo las órdenes de Lucas.

El entrenador bogotano considera a Morelos como un jugador clave para su proyecto, teniendo en cuenta que necesita finalizadores para los balones que pongan James Rodríguez, Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo.