Atlético Nacional pierde a Alfredo Morelos: Lucas González dio la noticia y el tiempo de baja preocupa

Definitivamente, Alfredo Morelos no estará en el clásico de Atlético Nacional contra Millonarios. De hecho, el tiempo de baja del delantero va a ser un poco más prolongado de lo que se creía, por lo que la preocupación crece entre el combinado verdolaga.

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Si bien la prensa cercana a Atlético Nacional ya venía tocando el tema en las últimas horas, el propio técnico verdolaga, Lucas González, reveló detalles de la baja por lesión de Alfredo Morelos.

“Perdimos a Alfredo Morelos. Serán tres o cuatro semanas, esperemos que sea menos, y esto pasa por acumulación de minutos”, reveló Lucas González en diálogo con Tertulia Verdolaga.

Alfredo Morelos (der.) es baja en Nacional por lesión. Foto: Colprensa

Cabe recordar que Morelos salió con molestias en el partido contra Internacional de Bogotá, el pasado 16 de septiembre, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Se trata de una baja sensible en el verde de Antioquia, y ahora Lucas González deberá encontrarle el reemplazo ideal, mientras Nacional trata de dejar atrás la dura derrota contra Llaneros.

James Rodríguez también es duda contra Millonarios

Ya son dos partidos los que ha jugado James Rodríguez en Atlético Nacional: el primero fue ante Internacional, en Bogotá, y el otro contra Llaneros en Villavicencio.

Eso quiere decir que el primer partido de James Rodríguez, en Medellín, con Atlético Nacional, sería este jueves contra Millonarios. Sin embargo, está en duda su presencia ante los embajadores.

“Alguna duda tengo todavía. James Rodríguez terminó el último partido (vs. Llaneros) un poco incómodo desde el punto de vista de salud, llamémoslo así. No sé si será un virus, pero hoy no ha entrenado al 100% con nosotros”, dijo Lucas, en entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio.

James Rodríguez también es duda en Nacional para el clásico contra Millonarios. Foto: @nacionaloficial

Y añadió: “Hablé con él, me dice que se siente bien para jugar. Esperaremos a ver cómo se siente mañana, y si sentimos que está listo y nos puede ayudar, seguramente lo veremos desde el inicio. Esa decisión la tomaremos mañana”

Solo hasta que sea pública la nómina de convocados, en Atlético Nacional, se sabrá si James Rodríguez estará disponible contra Millonarios. En caso de integrar el listado, habrá que esperar si el volante arranca de titular o ingresa desde el banco.