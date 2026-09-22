Ronal Longa mira el oro en los Olímpicos: domina en los Juegos Suramericanos y se consolida como el rey de los 100 metros

Colombia celebró en la primera jornada del atletismo de los XIII Juegos Suramericanos de Argentina 2026, con Ronal Longa como gran figura y protagonista, tras conquistar la medalla de oro en los 100 metros planos masculino, una de las pruebas más icónicas del deporte en el mundo. Se consolida como el rey de la velocidad en Latinoamérica y cada vez más se pone como favorito a la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Ronal Longa cruzó la meta en 10.10 segundos, resultado que lo ubicó en lo más alto del podio, superando a la delegación venezolana que era la gran favorita. El colombiano superó al venezolano Bryant Álamo, segundo con 10.24, y a Alexis Nieves, también de Venezuela, tercero con 10.33.

La victoria confirmó a Ronal Longa ya no como una joya sino como uno de los referentes de la velocidad en Colombia. Le entregó al país un nuevo título en una de las pruebas centrales del programa atlético, para completar el ciclo olímpico lleno de dorado, tras los oros de los Juegos Bolivarianos en Lima 2025 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026.

Cabe recordar que Longa se presentó en Argentina luego de competir en el Mundial Ultimate en Budapest, donde fue °12. Esta temporada ya logró la marca de 9.85 con la que impuso el récord suramericano. Además, el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue la primera dorada en la historia para un atleta colombiano en esta competencia.

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Ronald Longa conquistó la medalla de oro en los 100 metros planos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio a Colombia su primer título en el atletismo.



🇨🇴 Velocidad pura para confirmar su dominio… pic.twitter.com/Ko7qJ2vkWT — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) September 22, 2026

“Sí, el optimismo es lo que me identifica mucho y por eso he mejorado en tan poco tiempo. Para obtener la medalla en los Ángeles creo que con 9,81 basta, pero creo que debería ser 9,7 y ahí sí podríamos soñar con un podio olímpico”, dijo Ronal Longa en una entrevista con el Ministerio del Deporte, donde se ve totalmente enfocado en los Olímpicos.

Más medallas para Colombia

La jornada atlética también tuvo presencia colombiana en el podio del lanzamiento de disco femenino. Yerlin Mesa consiguió la medalla de plata con una mejor marca de 55.49 metros, lograda en su sexto intento. Antes había registrado lanzamientos de 49.34, 54.58 y 53.70 metros.

La brasileña Andressa Oliveira ganó la prueba con 59.36 metros, mientras la venezolana Ottaynis Febres fue tercera con 51.98. En la misma final, Isabella Hitas terminó cuarta con una mejor marca de 51.30 metros.

Colombia también subió al podio en el relevo mixto 4×100 metros. El equipo integrado por Carlos Flórez, Angélica Gamboa, Carlos Palacios y Danna Banquez terminó tercero con un tiempo de 42.37 segundos.

Venezuela se quedó con el oro tras registrar 41.87 y Argentina obtuvo la plata con 42.22. Colombia terminó apenas 0.03 segundos por delante de Chile, que fue cuarto con 42.40.