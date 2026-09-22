James Rodríguez le habló claro a Juan Manuel Rengifo: su consejo retumba en Selección Colombia

La experiencia aconseja a la juventud y un ejemplo de ello es James Rodríguez con Juan Manuel Rengifo. El volante de 35 años habló con la joya de 21 años, luego de que este último fuera citado a la Selección Colombia.

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James Rodríguez renunció a la Selección Colombia, pero Juan Manuel Rengifo apenas empieza a escribir su camino en la Tricolor, y es una de las grandes promesas.

Rengifo y James son compañeros en Atlético Nacional, por lo que tienen contacto directo en el verde.

James a Rengifo: “El compromiso que requiere la Selección Colombia”

“Gracias a Dios tengo la oportunidad y el privilegio de tener a James en Nacional. Le aprendo mucho, ha sido alguien muy sencillo y abierto para hablarnos, a los jóvenes más que todo, y aprovechando que lo tengo al lado pidiéndole consejos y hablándole de cómo es la Selección”, dijo Rengifo en diálogo con Gol Caracol.

Y añadió: “Él siempre me dijo que disfrutara, que fuera feliz, que esto es algo muy bonito. Que lo disfrute y que tenga el compromiso y responsabilidad que requiere”.

👀 Juan Manuel Rengifo contó 🗣️ el consejo que recibió de James Rodríguez tras su llamado a la Selección Colombia.#futbol2026 pic.twitter.com/LDqxV8tQLF — Gol Caracol (@GolCaracol) September 22, 2026

Rengifo puede ser uno de los elegidos para portar la 10 de la Selección Colombia que deja James Rodríguez, aunque todavía no es una decisión tomada.

No obstante, otros jugadores como Yaser Asprilla y Jhon Arias también están llamados en este nuevo proceso, de renovación, de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo habló sobre el nuevo 10 de Colombia

Lo que sí es un hecho es que el dorsal 10 que deja James Rodríguez tendrá dueño. Así lo reveló el propio Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

“Estuve pensando en llamar al Pibe Valderrama (risas). Seguramente la camiseta 10 se va a usar, y es una camiseta honorable para la Selección Colombia”, arrancó afirmando Lorenzo.

🎥"La camiseta #10 se va a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

En vivo, aquí: https://t.co/hPetTplOyX pic.twitter.com/eS3mwmuzm0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Y añadió: “Hay jugadores que la van a usar y van a jugar bien. Yo siempre que hablo del proceso de nuestra Selección Colombia, también hay que entender el proceso de los jugadores, de los que vienen de sub-15 y sub-17. En esta lista hay varios de esos”.